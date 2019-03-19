高薪vs.興趣？大學校長：有興趣才有高薪 在校要跨域挑戰

2019-03-19 09:29 聯合新聞網 文章提供／遠見



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很多人期待畢業就有高薪好工作，但臺北醫學大學校長林建煌說，人生不是只有工作，就算工作也不會一輩子只做同樣內容，探索興趣才有機會找到更寬廣的未來，就像他讀藥學，卻從做研究、當老師，轉為行政、主祕、創業，「50歲後的你想活成什麼模樣？端看你50歲前的經歷。」

很多人選填志願時，都會想是要依興趣，或是選擇以後有機會拿高薪的科系？這個問題，放在「醫藥衛生」領域，可能最貼切不過。

因為醫藥衛生領域和其他學科，最大的差別就是，只要考上國考，幾乎不用擔心未來工作，而且薪水往往都很好。但難道念醫藥衛生的學生，都是為了高薪嗎？我是臺北醫學大學藥學系畢業，要完全沒考量薪水絕對是騙人，但基本還是因為興趣！

第一，醫藥專業要求高，必修學分多、課業壓力重，沒有興趣絕對吃不消。第二，醫藥衛生分科細，有興趣才能找到未來方向。最重要的，人生不會只有畢業後找工作的那幾年，一個人50歲後會做什麼？看的是50歲以前你累積了哪些。能否累積有價值經歷，絕對是依靠對知識的興趣。

選擇最拿手的 就會最有優勢

我國中時，就發現自己對生物特別有興趣，曾參加生物競賽，拿到過全國第三名。所以就算我高中時電機、機械很紅，還是選了第三類組。至於為什麼會讀藥學？我必須坦白，因為沒考上醫學系。那個年代的學生都是以醫學系為目標，一路志願填下來，看考上哪裡。

藥學知識很廣泛，包括研究藥物作用原理的藥理學、藥物如何調製的藥劑學，大三時，我決定鎖定藥理做為主攻。因為我那一門課念得最好！

我喜歡生物，對做研究有興趣，透過實驗，去發現藥物學怎麼和生物學結合，會帶來哪些反應與變化，讓我樂此不疲。大學畢業後，不少同學都直接就業去當藥師，我卻決定繼續攻讀台大藥理所，一路念到博士。

因為有興趣，就算過程辛苦，依然樂此不疲，而且投入愈多，累積愈多。當這項專業變成自己最拿手的強項，自然就最有優勢。這是一個正向循環與因果關係，絕對不是因為未來出路很好，才去投入，看能不能贏過別人。通常這樣做，只會念得痛苦又學得不好。

那怎麼找到自己的興趣？我的答案是：勇敢跨域去嘗試。

博士畢業後，我回到北醫教書，延續研究。經歷系主任與所長後，學校希望我擔任研發長，我覺得從更高層次去延伸做研究，很開心地答應。

之後校長又問我要不要轉任教務長，我遲疑了。因為我比較喜歡研究，而且對教育也沒概念。校長解釋，他看的是我的態度，認為我做行政和做研究時一樣投入，很適合行政工作。

我想起擔任研發長時有這樣的體悟，「做研究，是針對一個主題愈做愈深；做行政，是針對多元主題愈做愈廣。」而且行政對整體研發環境能創造的改變，比單純做研究更快，例如北醫研究獎勵制度，就是我任教學組組長時擬定的。

大膽跨域 養成終身自學能力

想通這件事，覺得自己可以透過這個機會更理解整體制度，作為實踐自己對研究發展的願景。

當跳脫熟悉的領域，接下「研究之外」的工作後，也讓我有機會接下包括主任祕書、通識教育中心主任、副校長等不同行政職位。這件事帶給我最大的啟發是：跨領域，你才會知道自己不同的能力與興趣，也才能創造未來的可能。而能不能跨出去，不在於你會不會，而是你怕不怕！

去年我成立跨領域學院，就是要讓北醫學生成為具廣度的生醫人才，以專業能力為核心，向外延伸不同能力。跨領域學院將課程調整為6～8學分的微學分，針對熱門領域，如AI、大數據等，以基礎的導論、程式和小專題，甚至是工作坊、聽演講等方式，讓學生輕鬆親近這些領域。

我不期待學生上了這些課，就會變成超強的雙軌人才，但跨域經驗愈豐富，就愈不會害怕去嘗試新事物，也就愈有機會在學校的專業之外，發掘更多有趣的事物，進而融會貫通、開創興趣，甚至創新創業。

教育是為未來而教，但十年後的世界會如何？大家都不知道。學習最難的就是跨出第一步，在校若習慣跨出去，一輩子都會勇敢嘗試。所以興趣與高薪？有興趣當然才會有高薪！而怎麼找興趣？就看你能否在大學時，勇敢跨域嘗試。

（作者／謝明彧 攝影／賴永祥 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）