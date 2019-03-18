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離家vs.留鄉？ 大學校長：一日生活圈兼顧親情 也能培養獨立

2019-03-18 09:17聯合新聞網 文章提供／遠見

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逢甲大學校長李秉乾，大學就讀台南成功大學，研究所則在台灣大學，並在美國德州大學取得博士；返台後在台中逢甲大學任教。如何看待不同地區的學習環境？李秉乾強調，人會選擇熟悉的地方就業甚至生根，「在哪裡就學，不只是生活獨立的問題，『區位選擇』將會影響你一輩子發展。」

大學，是許多人第一次「離家」的嘗試。

多數人都是就近讀高中，就算是跨區就讀，晚上還是會回到家，大學是很多人選擇要不要開始人生第一次的獨立生活。

對於那些期待脫離父母掌控的人來說，當然要選離家愈遠愈好的學校。當然也有只想待在熟悉地方的人，例如堅持非台北的學校不讀。

我想說的是，留家並非「不獨立」的選擇，離鄉也沒有「那麼自由」。重點是，你怎麼利用在大學接觸到的人事物，拓展生活圈與視野，開創屬於自己「獨立性」。

當年我從台南一中畢業後，雖說是因為分數關係考上成大土木工程系，但想到可以延續原本生活，覺得也很不錯。到了研究所階段，那時心智更成熟，決定要出外闖蕩，特別選擇台北的學校，讓自己看見完全不同的生活環境。之後更前往美國攻讀博士，體驗不同的文化與社會差異，隨著年齡一步一步往外走，讓我對世界有更寬廣的認識。

重要的是，當我走過國內外、台灣北中南，我發現人往往會選擇最熟悉的地方開始職涯起步，不是大學所在地，就是家鄉。所以對於「離家或是留鄉」這個議題，在「想要獨立生活」之外，一定還要抱持著「區位選擇」的概念來思考，這對你的未來生涯，影響更大！

以學校為圓心 3小時內車程為佳

留家的優點就是無縫接軌、適應順利，住家裡還可以省去不少額外花費。離鄉後，一切生活瑣事都得自己來，住宿生活可以拓展緊密的新同僚關係，學校同鄉社團更是凝聚友情的好地方，成熟度會增加很多。

缺點則是生活花費較高，如果就學地點離家很遠，只有寒暑假才回家，親情思念也需要考量。

如果想獨立又怕不適應，有沒有兩全其美的好方法？我建議不妨把握「一日生活圈」概念，「以學校為圓心，3小時內車程範圍。」以大台中來說，如果選擇位在市中心的逢甲，一日生活圈則包括彰化、南投、原屬於台中縣的地區，甚至往南擴及雲林、往北到達苗栗。

這樣的距離，每日通勤花太久，家裡多半會讓小孩住校；但週末要回家，公車或火車一搭2～3小時就能到，既可以學習獨立自主，要與親友團聚也很方便。

「學校+科系+產學」與地方連結

然而，在獨立生活與否外，要不要離家，更重要的考量是對於自己未來發展的「區位選擇」。

從我對周遭同學、同事和學生的觀察，除非特殊因素，一般人多半會以「熟悉的地區」作為第一份工作的起點，不會貿然跑到一個完全人生地不熟的地方。而這個熟悉的地區，通常不是求學所在地，就是家鄉。

例如我有很多博士班同學就算來自海外，畢業後都選擇留在美國發展，不只是因為當地薪資比較高，還有師長與人脈、對當地產業的了解、生活機能的熟悉，都讓人傾向留在當地開始工作。同樣地，我也看過許多逢甲的學生，雖說來自外縣市，卻因為在這裡待了四年，畢業後繼續留在台中就業，甚至在這裡買房定居、落地生根。

既然大學讀哪裡，很可能成為往後10年、20年生活的地方，那麼選擇哪個區域的學校，更要從「區位選擇」的概念來思考，檢視「學校+科系+產學」與這個地區的產業關係，是否能夠幫助你的專業放大與加值。

台中是台灣第二大都會區，不只商業發達、建設眾多，更是精密工業重鎮，讓學生有更多更好的機會，可以掌握產業創新趨勢、學習第一線實務，更可以連結未來工作機會。如果你選擇就讀機械、電機、資訊、數理化，或是商管、建築，台中都是你非常好的區位選擇。

若以逢甲大學為圓心，西北方是中部科學工業園區、西南方是台中精密機械園區、西邊是台中港區，東邊則緊鄰水湳經貿園區，往南則是中台灣集零售、餐旅、商業繁華的台灣大道。加上逢甲歷史悠久、校友眾多，不管是工學院、商學院、建設學院、資電學院、金融學院等，許多企業的產學合作，可以提供學生實習機會。

相較台北產業多集中在商業，竹科產業單一性高、南部商業偏少，這也是台中最得天獨厚的地方，不同科系都能在此找到有發展性的產業聚落和知名企業做連結，讓你的大學學習更接地氣。

所以離家還是留鄉？最重要的，是選擇一個好城市，讓它成為你未來職涯的最佳跳板！

（作者／謝明彧 攝影／蘇義傑 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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