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國內vs.海外？ 清大校長：出國是值得追求的夢 應先淬鍊深度再去

2019-03-17 09:05聯合新聞網 文章提供／遠見

圖／遠見提供
圖／遠見提供
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清華大學校長賀陳弘回憶，自己到德國海德堡亞琛工業大學讀碩士時，最大的學習不是來自學校教育，而是生活中各種與台灣迥異的人事物，顛覆了許多他原以為的想法，這些異國衝擊也成為他「批判式思考」的起點。「把過去熟悉的所知打破，然後重組，是海外求學最有價值的學習。」

近年來不少媒體都在探討台灣學生抱負下降，以及優秀人才外流的議題。台灣的大學畢業生前往歐美留學人數日漸減少，近兩年優秀高中生也頻頻傳出被中港星大學吸走。

很多人對這些現象很擔憂，但我覺得，這是一個正常的「經濟驅動」。

60、70年代台灣產業與學術環境落後，優秀學子想要繼續深造，只有出國一途，當時簡直是傾國人才都外流到歐美；但隨著台灣經濟起飛，大學紛紛開設新的研究所與博士班，留在台灣的薪資變好、發展多元，出國學生就減少。2000年後台灣經濟發展遲緩，出國風氣又逐漸上升。十年前，隨著中國崛起，學子又被中港星大學吸引。

我從台大機械系畢業時，國內進修管道少，企業多半雇用專科生，對大學生需求很少，機會有限，這是我前往工業大國德國攻讀碩士的原因。

異國體驗與衝擊 均是批判性思考起點

出國念書帶給我的學習有三點：一是專業能力，二是語言能力，三是長見識。最重要的是第三點，海外不同的文化、環境、體制，顛覆了我的思考模式。

到德國不久，為了行動方便，我買了輛便宜的二手車。那趟尋車之行，帶給我好幾個記憶至今的衝擊。那時德國二手車的賣法，不是像台灣在汽車賣場，而是類似大家週末聚在一個廣場做車庫拍賣，我找到的那輛二手飛雅特汽車，由三個小孩負責賣，最大的不過11歲、中間的9歲。我一個30幾歲的大人，和一群小孩子討價還價，那場面至今想起來都覺得不可思議。

這是第一個衝擊，德國父母竟毫不擔心地讓小小孩負責賣車，可見德國社會的安全性與信賴程度之高。原來一個社會成熟進步到某個程度，可以讓陌生人之間的交易如此放心。

買賣過程中，我問最大的小朋友，他在上學嗎？他說對，然後說了一個單字，我聽了三次還是不懂，回家查才知道他說在學校學「屠宰」。

這是另一個更大的文化衝擊，技職教育在德國竟是如此成熟、專業。現在的台灣，關於屠宰的術語與知識，很多都還是產業內的經驗傳承，學校並不會教一隻豬或一頭牛不同部位的肉在市場怎麼稱呼、怎麼才是標準切割。

台灣的職業教育，是得進了社會才學，這也是為什麼很多企業都批評學用落差。但在德國，職業教育很早就分流，學校和職場密切交流，並把產業知識變成業界準則。有準則，產品才會創造出一致的品質；有了全國統一的一致品質，商品價值與價格才有機會拉起。

這是由市場與教育一起建構出來的整套技職教育體系，進而創造整個產業的進步。由於各產業都有這樣的培訓體系，難怪德國會成為世界聞名的高品質製造大國。

海外生活看到的衝擊，讓我學習到台灣填鴨考試教育所沒有教導的「批判性思考」。每一件不一樣，都引發我自問，為什麼和台灣不一樣？

若只是植物換盆子栽 效果恐打折扣

既然如此，那是不是高中畢業就該出國念大學？我會建議，等大學畢業後再出國念書。並不是因為我是大學校長，怕學生跑掉才這樣說，而是一個人心智的成熟度，在讀完大學後，最有深度與思辨力。

台灣高中以前的教育，比較像是各個領域的通識，直到大學四年後，才真正對某一門學科有完整而深入的了解。這時出國，藉由異文化把原本的世界觀、知識觀、價值觀都打破，然後重組，對世界的看法就會更上一層樓。

可以說，先在台灣立好知識的竿，出國才能見到差異的影。如果高中畢業就出國，對於知識體系建構還不夠完整，不只文化與思惟層面的落差感受不明顯，高中第一次離家就到人生地不熟、甚至語言也不通的異地，光是適應當地新生活可能就耗去很多心力，學習與領悟不一定比較好。

所以對於要出國還是留在國內？我認為，一定要把出國念書當做人生的一個big dream，有機會就要去，出國念書對於個人眼界的成長，有非常大的幫助。但也不必太早就出國，當心智不夠成熟，只是像植物換個盆子栽而已，效果可能會因此大打折扣。

（作者／謝明彧 攝影／蘇義傑 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

出國德國108學測填志願
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