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成大校長：學與用一體兩面 讀大學要打破對價關係

2019-03-14 08:59聯合新聞網 文章提供／遠見

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成功大學校長蘇慧貞，大學是植物系，之後到美國哈佛大學攻讀博士時，轉念公共衛生，成為哈佛公衛第一位植物系出身的學生。從研究領域走到社會應用，蘇慧貞說，這條路順其自然，「學與用是一體兩用，只想著對價關係，反而會迷失為何讀大學的初衷。」

當企業一直高喊學用落差，學生也擔心畢業後找不到高薪工作，讓許多人在選擇大學科系時，容易陷入讀「應用類」比「理論型」好的盲點，彷彿如果大學畢業沒能馬上找到人人稱羨的好工作，就是讀錯系、選錯校。

現在的年輕人似乎很容易陷入「規格化」的迷思，誰做了什麼不錯、被媒體報導稱讚，大家就不自己思考一窩蜂地跟著，卻沒有仔細思考，自己適不適合，以及最重要的就是：「讀大學的意義究竟是什麼？」

「對價交換」已讓學習失焦

市面上有很多關於大學報考的資訊幾乎都在講怎麼「進大學」，卻沒有去談「大學是什麼」。

大學最初在歐洲出現，是有一群人，他們有一定的知識與修為、具有共同的價值觀，彼此因為好奇心聚在一起，探求科學的真實，以及人文的真善美。這群人協力往前走，努力做好研究。

他們的研究有沒有價值？當然有！隨著這些知識分子認真投入研究，當研究產出成果，之後的應用也隨之而來。

所以任何一門學科，都沒有學術與應用的差異，兩者只是先後順序、一體的表裡。就像你讀電機，還是必須要有數理化相關基礎；想當醫生，還是得先學好生物與生理的專業；想當太空人探索外太空，一定要有完整的天文學知識。

現在大家卻把讀大學當作是一種「對價交換」，選填系所前，問的不是「我可以學到什麼？」「這所大學有什麼樣的學習環境？」而是急著先問「未來工作」，忙著評估選擇之後有多少「回報」，得到的回報又是否「划算」。

當把讀大學當成一種「交換」，當目的與指標蓋過學習過程，你的學習與選擇，反而會失焦。

回憶自己當初之所以進入台大植物系，起心動念來自於17歲讀高中時，希望自己的人生能夠更「平衡」，我自覺是個感性的人，希望能透過知識的修習，讓自己擁有更多理性的思考，因此決意選擇「自然科學領域」做為大學科系。最後進入了台大植物系。

有別於許多人的誤解，植物系其實不是農學院，而是隸屬在理學院，擁有許多實驗與研究課程。從四年的植物系學習，到碩士進一步研究生態生理學，我逐漸發現自己的性向，不想當公務員，應該也無法成為科學家，但我非常喜歡認真投入做學問的樂趣。

學習自我判斷 勿輕信別人經驗

還記得，我曾在實驗室裡調配藥劑、切片實驗，整整站了一天都不知道時間流逝，回到家腳都站到腫了、連鞋子都差點脫不下來，但那種不斷去嘗試驗證問題、找出答案的投入感，讓我知道自己對「理解真實」這件事的喜愛。

我那時根本沒想過是不是應該要轉去其他更容易求職的熱門科系，而是單純沉浸在做學問這件事，努力把「本分」做好。在做研究的過程中，我發現，相對於「植物」這樣的小生命體，自己對「人」更有感覺，從植物與生態的微觀出發，更想理解環境與人的關係。

這也促成我轉讀公共衛生的契機。在被哈佛公衛所口試委員提問「說明你為何適合念公衛？」時，我以植物學與生態學的背景，想像之前的研究如何對人類世界帶來改變與進步，說了一個如何在社群中造成改變的做法，打動了口試委員。

這和我讀植物和生態有沒有關？當然有，因為要能解釋一個在人類社會的做法背後，需要的一定是關於環境的基礎學理。

所以基礎與應用沒有分別，只是一體的表裡兩面。重點在於你能不能對做學問這件事誠實，最怕的就是輕信別人口中的role model（榜樣）。

我不願意擔任這樣的角色，隨便給年輕人A或B的選項，在長年實驗與研究過程中，我體悟到，跟隨別人已經篩選好的路線，雖說最快，但用最快方式得到的答案，其實也很危險。

只有自己做判斷，才會發現自己有什麼做得好、有哪些做不好，具有更多隱藏的價值。在主動嘗試與得到回饋之前，沒有什麼是一定可以或是一定不可以，這是植物系教我的做學問的正確態度，也是一個人讀大學理解自己的基本態度。

（作者／謝明彧 攝影／張智傑 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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