性向vs.落點？ 校長解惑：落點結果不等於未來

2019-03-12 09:56 聯合新聞網 文章提供／遠見



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落點結果不等於未來 每個領域都有前瞻性

高雄師範大學校長吳連賞，當年大學第一志願是英文系，結果分數出來卻落到地理系。面對差距超大的兩個學科，吳連賞沒有選擇重考或轉系，而是從地理中鎖定自己最有興趣的一門：經濟地理，不只「把不愛變真愛」，甚至成為台灣重量級都市區域與產業規劃專家。

學校老師都會說，選大學應該依據性向，但實際上，很多人還是會根據落點分析、照著分數填志願，依序排下來，希望開獎時結果能愈在前面愈好。這件事，幾十年來都沒變。

我還記得，當初考大學時我的第一志願是外文系。讀外文系可以當老師、當外交官、到企業工作，出路廣、機會多、薪水好，我理所當然作為第一志願，其他的，就照分數一路填下來。

結果一放榜，我沒上外文系，而是落到地理系，兩個差距超大！

一開始我也很懊惱，但家裡沒有閒錢讓我重考，讀了之後我才發現，地理系不是只課本裡的地名而已，而是一門分析人文、產業、都市等各種社會發展與空間之間關係的學門。在其中，我找到自己最有興趣的一門學科：經濟地理。

因為找到興趣，我愈念愈有動力，大學畢業後繼續攻讀碩士，不只有教職，往後還因此獲邀參與許多產業設計與區域規劃專案，一路把不愛念成真愛、冷門變成熱門。

專注成就感 靠勤奮找到天分

經濟地理是分析經濟與空間之間的關係，一個國家、城市、區域要做產業發展，如國土規劃、都市計劃、區域規劃、環境保護，以至於地圖管理、統計資料，都要以經濟地理知識作為基礎。

會選擇專攻經濟地理，源自高中時老師要求大家做報告，我理解到一個地方的經濟發展，必須依據當地的環境條件，對應產業運作的各種資源需求，做出最適當的空間布局，才能得到最大發揮，那時就想：「這應該很重要！」

做報告時，我也發現，看著平面地圖，腦海裡很快就能轉化出具體圖像，好像有相關天分，那份報告我做得特別好，不只拿到90幾分高分，還得到老師嘉許：「經濟空間規劃做得很好！」

讀任何科目，一定會有喜歡與不愛的部分，找到自己喜歡什麼，把這個部分做到最好，就能從中得到成就感，進而繼續投入。我還記得，大學在做經濟地理相關報告時，我跑了很多田野調查，當從現場印證到書中理論或是自己的思考，那種開心的滿足感。

跑得更勤、看得更多、想得更深，我的報告和小論文也愈做愈充實，得到好幾位老師的稱許。我愈讀愈有心得，大學成績也從一開始的勉強還可以，不斷提升，最後變成了真愛。

原本我以為，讀完地理系，大概只能當老師。但後來我察覺，台灣是個海島，要與世界接軌，必須靠港口；而港區要與世界接軌，當年就是靠加工出口區，帶動台灣的產業從進口轉向出口，從原本的輕工業轉向資本工業，促成經濟的轉型與起飛。我第一次認知到，針對一個地區具有的地理條件，對應設置適合的產業，就能改變一個國家的未來，原來地理如此深具應用性與前瞻性！

挖掘前瞻性與應用性 機會無窮

這也讓我鎖定「高雄加工出口區與當地產業發展」做為研究主題，分析高雄加工出口區設立後，當地的產業結構變化、地區經濟發展等議題，不但完成我的碩士論文，更拿到政府單位的績優獎，在40年前相當於鉅額的5萬元獎金。更重要的是，我做了相關研究後，各種工作就來了！

除了經濟部、科技部的國土研究計畫外，還有高雄市府各種產業發展專案，例如高雄要推動產業轉型時，就請我協助規劃產業區位的布局。

縣市合併後，我也從區域規劃的角度，分析如何將舊高雄打造成為大高雄，這些都是奠基於經濟地理的專業。

隨著科技與網路發展，各種與地理相關的日常應用更是層出不窮，最有名的就是3S：GIS（地理資訊系統）、GPS（地理定位系統）和RS（遙感探測），不管是線上地圖、車輛導航、空拍機、物聯網、定位系統等各種需要判別「人與周遭環境相對位置與資訊」的應用，都須依賴地理專業人才。我們的學生散布在各行各業，如公家單位、建設顧問、環保產業、新創企業等。

所以性向測驗與落點分析，該依據哪個來選？要是落到不喜歡的冷門科系，又該怎麼辦？我會說，不管哪個科系，都有具前瞻性與應用性之處，但這不會一眼就能看見，必須靠自己找出喜歡的部分，滾動出你的學習成就感，再讓這個學習動力，一路帶著你深入理解這門學科，才有辦法看見外人沒看到的機會。

這時，你的科系不管乍看有多冷門，未來的你都一定會大熱！

（作者／謝明彧 攝影／陳之俊 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）