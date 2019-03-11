甄選達人／模擬問答一百題 英文也考不倒

文／梁貽甯

甄選面試時，自信很重要，準備越齊全，越不容易緊張，也就越有自信。而英語文能力更是面試前一定要先準備好的。」

透過大學甄選，洪詩惟如願錄取國立政治大學哲學系。從高中就是辯論社一員的她，經常站在不同立場思辨、探討議題，為了在甄選時脫穎而出，她事先模擬問答逾一百個問題，而英語題，更是其中的基本必考題。

洪詩惟指出，面對甄選，每個人都要依據不同的志願科系需求做準備，不過對於一類組而言，會比其他類組有更多機會遇到語言相關問題，因此她在準備書面備審資料時，除了附上多益英語測驗（TOEIC）815分的好成績之外，也特別在自傳當中提到學習外語的過程和成果，突顯個人特色。

照片提供／洪詩惟 分享 facebook

準備》

藉自傳、多益證書突顯特色

洪詩惟舉例，她在個人自傳中提及自己從學齡前就開始學英語，打穩基礎能力，也盡量讓聽、說英語變成日常生活習慣；國中時曾參加英語即席演講比賽，到了高中英文課程更深入，她會花更多時間理解學習內容，並活用在口語溝通上，未來計畫透過外語工讀環境等方式加強練習，希望能讓英語達到侃侃而談的目標。

另一方面，她也提到自己因為喜愛動漫而自修日語，也不排除透過檢定測試實力。換句話說，洪詩惟在備審資料當中，包括個人自傳和附上英文檢定成績，盡量突顯自己擅長英文、積極自學第二外語等特點，來為甄選加分。

然而，不僅書面資料要做得充足，面試時教授對學生的評價更是左右能否錄取入學的關鍵。洪詩惟說，高中老師為她和同學安排模擬面試，邀請學長姊分享經驗，並擔任模擬面試官，詢問她各種可能在甄選時遇到的問題，也會明確點出她的優、缺點。

「學長姊覺得我的優勢就是很有自信。」她事後分析，自己的自信來自完整的準備。洪詩惟說，除了哲學系可能面對的「你最喜歡的哲學家是誰、熟悉的哲學論述作品有哪些」等相關專業問題之外，英語是一類組學生面試的基本題，一定要事先準備相關回答，「例如如何加強個人語文能力？未來的語文進修計畫等等。」

亮點》

憑口條分明、獨到記憶法吸睛

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說草稿背誦的方式，而是「隨機應變」。這說穿了也要歸功於她在高中三年所累積的辯論基礎，能夠把自己腦袋裡的想法有條理且清晰地講出來。

舉例來說，當教授問起她的英語學習歷程時，洪詩惟先從國小學齡前就開始學英語說起，好的英語文能力讓她在國、高中求學時有機會參加遊學營及全國最大學生組織AIESEC國際體驗營，認識來自不同國家的朋友和文化，也從中發現自己的不足。

「當時遇見了許多英文比我更好的人。反觀自己，別說用英語表達卡卡，連用中文也沒有多通順。」那次的經驗促使她加入辯論社，也養成洪詩惟個人獨特的英文單字訓練，進而成為她甄選時所突顯的個人特色。

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洪詩惟笑說，她為了記住單字，平時會把課本上讀不懂、容易忘的單字，特別抄在一本筆記內，並且加以分門別類，而她分類的方式非常特別。

「第一種是我『不會的』，也就是常常記不住的。」第二種則是「可能忘的」，而最後一種是用法或意義較多，需要「再看一次」的。每次考試前，洪詩惟總是會翻閱她的單字筆記，「甄選面試前我也已經想好，可以分享自己分類單字的方式。」

如今，洪詩惟進到哲學系就讀，發現系上教授至少都會說三種以上的語言，之前還遇到愛爾蘭籍教授以全英語演講「什麼是智慧」。驚喜的是，她發現自己聽得懂九成內容，不過她也羨慕同學能以英語和教授互動，「不管讀什麼科系，語言能力越好，學習才能更無礙。」