教科書不夠看！北一女榜首出售筆記 賣超過100份

2019-03-08 21:44 聯合新聞網 綜合報導



北一女考生將自己的筆記依學測範圍分門別類販售，至今已經大賣百餘份。 圖擷自／蝦皮賣場 分享 facebook

最近學測放榜，雖然許多高中選擇不公布學生考試成績，可明星高中光環依然難以抹滅。在電商平台蝦皮賣場就出現「全彩印北一女筆記」，甚至還在旁標註榜首滿分保證，暗指賣家自己就是北一女榜首。手抄筆記依社會組學測範圍分門別類販售，其中因為字跡端正且依照不同顏色畫出各項重點，引起網友注意，甚至已經大賣百餘份。

這個「榜首滿分筆記術」賣家取名為Angelina，圖片放上的是一位北一女學生活潑的制服照，根據商品的「詳情」介紹，筆記共分為國文、英文、地理、歷史4個科目，每份筆記頁數不同、定價也不盡相同，四份一起購買甚至還有優惠，並提供售後解題服務，強調「本賣場只歡迎真心想進步的同學，請不要浪費彼此時間，讓我能把時間留給真正需要的同學」，讓網友大讚，不只筆記美觀且有滿分榜首加持，還能得到資優生的指點，認為賣家「超有心」。

Angelina提供的筆記定價從350元到500元不等，若用「張數」與出版社的教科書相比，比例上略微貴一點，可仔細查看賣家提供的筆記照片可以發現，不同的科目有不同的筆記方式，且多半是經過整理的「精華」。以國文來說，精選最容易取分的古文30篇及A類選文，裡頭包含作者背景、常考的字詞解釋與比較、文體的分析；若是英文筆記，則是著重於指考歷屆較難的單字，還整理了歷屆範文中的高級單字與片語，讓考生在準備英文作文時更加得心應手。與其說是花錢買學霸的筆記，其實更相近於買學霸的「讀書方式」。