親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

馬英九談年改：這政府敢對軍公教下手 但不敢對勞工下手

教科書不夠看！北一女榜首出售筆記 賣超過100份

2019-03-08 21:44聯合新聞網 綜合報導

北一女考生將自己的筆記依學測範圍分門別類販售，至今已經大賣百餘份。 圖擷自／蝦皮...
北一女考生將自己的筆記依學測範圍分門別類販售，至今已經大賣百餘份。 圖擷自／蝦皮賣場
分享

最近學測放榜，雖然許多高中選擇不公布學生考試成績，可明星高中光環依然難以抹滅。在電商平台蝦皮賣場就出現「全彩印北一女筆記」，甚至還在旁標註榜首滿分保證，暗指賣家自己就是北一女榜首。手抄筆記依社會組學測範圍分門別類販售，其中因為字跡端正且依照不同顏色畫出各項重點，引起網友注意，甚至已經大賣百餘份。

這個「榜首滿分筆記術」賣家取名為Angelina，圖片放上的是一位北一女學生活潑的制服照，根據商品的「詳情」介紹，筆記共分為國文、英文、地理、歷史4個科目，每份筆記頁數不同、定價也不盡相同，四份一起購買甚至還有優惠，並提供售後解題服務，強調「本賣場只歡迎真心想進步的同學，請不要浪費彼此時間，讓我能把時間留給真正需要的同學」，讓網友大讚，不只筆記美觀且有滿分榜首加持，還能得到資優生的指點，認為賣家「超有心」。

Angelina提供的筆記定價從350元到500元不等，若用「張數」與出版社的教科書相比，比例上略微貴一點，可仔細查看賣家提供的筆記照片可以發現，不同的科目有不同的筆記方式，且多半是經過整理的「精華」。以國文來說，精選最容易取分的古文30篇及A類選文，裡頭包含作者背景、常考的字詞解釋與比較、文體的分析；若是英文筆記，則是著重於指考歷屆較難的單字，還整理了歷屆範文中的高級單字與片語，讓考生在準備英文作文時更加得心應手。與其說是花錢買學霸的筆記，其實更相近於買學霸的「讀書方式」。

北一女學霸學測指考放榜
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

大學甄選必備三攻略：跨領域、學習力、英語力

2019-03-07 16:24

選系、選校教授來解答 掌握關鍵QA念大學不迷惘

2019-03-07 15:27

韓國大學入學試 拚成績外還要PK家世？

2019-03-07 12:37

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-07 09:09

7大學人文實踐計畫 與居民共學

2019-03-07 00:20

人工智慧改備審資料 老師憂：弱化孩子能力

2019-03-05 23:25

影／全台首創 AI人工智能改備審資料、作文

2019-03-05 19:34

大學教授：依賴AI 自傳、讀書計畫寫不出特色

2019-03-05 14:24

8年級生創線上課程 ／AI改大學備審資料 10秒搞定

2019-03-05 14:18

高中師：備審資料太完美 不一定會受青睞

2019-03-05 10:30

香港來台攻讀藝文表演 電影女配角蔡思韵：打破重組找回自我

2019-03-05 09:04

大學甄選入學… 自傳怎麼寫 清大校長傳授訣竅

2019-03-03 23:53

學測後考生忙申請入學 清大人才要朝多元發展與跨領域

2019-03-03 17:30

大學繁星申請7.1萬名額 採計學測首度改5選4

2019-03-03 11:01

狂愛英語每月噴掉近3萬補習 陳彥蓉特殊選才錄取台科大

2019-03-02 16:38

學測題目長 明星高中必修閱讀課

2019-03-01 00:03

學測落落長！燒腦社、自試卷19頁 明星高中搶開閱讀課

2019-02-28 23:00

台生赴陸、港念書 專家：頂尖大學才考慮

2019-02-28 00:20

大考中心新增去年組合累積人數 高中師：減學生焦慮

2019-02-27 17:22

填大學志願不只選校選系 國際跨域學習成新指標

2019-02-27 12:38

升學平台選「十大值得關注大學科系」 台清交未上榜

2019-02-27 11:40

做公益拍微電影 學測後他們更忙還做了這些

2019-02-27 09:00

學測放榜 新興高中1位滿級分 70級分以上16位

2019-02-26 23:33

71級分以上7人 嘉華學生學測表現亮眼

2019-02-26 21:57

升大學作戰計畫 學測甄選入學重要時程、注意事項

2019-02-26 14:26

桃園大華中學學測國英數滿級分人數 超越全國平均值

2019-02-26 14:04

鎖定跨領域、永續發展、國際溝通 解密大學最夯科系！

2019-02-26 10:43

終結放榜新聞若成常態 葉丙成：報榜學校恐砸自己的腳

2019-02-26 08:27

苗栗就近入學生 學測創下苗中、南中最高分

2019-02-26 00:47

媽媽辛苦供讀 清潔工之子學測拚出滿級分

2019-02-26 00:39

61校供7545名額 高中職完全免試再擴大

2019-02-26 00:06

學測考滿級分 她熱衷服務、他學醫救人

2019-02-25 23:55

錄取紐大分校 南一中生獲千萬獎學金

2019-02-25 23:54

中一中洪兆志 獎學金捐公益

2019-02-25 23:48

台東女中最高71級分 台東高中73級分

2019-02-25 23:45

學測數學7782人滿級分 18年來最多

2019-02-25 23:45

學測國文作文考「溫暖的心」 2人滿分、抱蛋增千人

2019-02-25 23:44

學測首採5選4對中段班考生有利 看各類組熱門科系預估落點

2019-02-25 23:42

屏東唯一滿級分 陸興高中張皓

2019-02-25 23:33
看更多

熱門文章

修教師法取消寒暑假？教部澄清：現制不變

2019-03-07 22:58

全教總嚴斥政院修教師法：屈服民粹、踐踏教師專業

2019-03-07 23:13

吳瑞北擋管中閔掌台大 抗告駁回確定

2019-03-08 00:00

搶新生！這學校免費提供小提琴 還有6年免學費福袋

2019-03-08 12:47

教育部再次澄清 新修「教師法」未改變寒暑假制度

2019-03-08 12:59

政院修教師法 家長團體：遲來的正義

2019-03-08 00:20

「金融證照王」在學已拿14證照 畢業要攻17張

2019-03-08 09:46

清大教授送愛到司馬庫斯！無害燭光OLED將照亮黑暗部落

2019-03-08 11:09

教師有擔任行政義務惹議 教部：現已有規定

2019-03-08 12:53

虐童、猥褻、霸凌…嚴重者終身不可任教

2019-03-08 00:20

年領20個月！台達祭出百萬年薪 全台校園徵才1800人

2019-03-08 15:09

教科書不夠看！北一女榜首出售筆記 賣超過100份

2019-03-08 21:44

西瓜有洋蔥！這所學校揪團買西瓜幫中輟生復學

2019-03-08 16:25

卡管一年不堪回首 管中閔：壓力大過大阪外交官

2019-03-08 22:01

讓世界聽見泰雅聲音 桃山國小錄專輯籌赴德參賽旅費

2019-03-08 13:29

潘文忠：加速淘汰不適任教師 「教師法」修法首重之重

2019-03-08 18:51

環球科大廚藝系拜師入門 邀請媽祖見證

2019-03-08 15:56

大同大學無線耳機平面天線「零妙差」 電競選手首選

2019-03-08 13:17

影／「走過慘綠歲月」 管中閔分享求學歷程

2019-03-08 19:57

校長連任爭議 復興高中家長兩派互嗆

2019-03-07 23:59

玉山台大校園徵才 廣納金融、科技人才

2019-03-08 14:46

拿3萬月薪5年沒得加薪 他憨慢讀書發憤考上警察

2019-03-08 22:32

國際小學堂／英脫歐在即… 跨國企業掀逃難潮

2019-03-07 23:38

基隆中小學聯運田徑11人破大會 6校表現亮眼

2019-03-08 19:01

光毒危害 藍光傷眼是橘光千倍

2019-03-08 14:10

文大廣告宣傳畢業展 自創手勢舞邀大家跳起來

2019-03-08 12:50

喪葬文化融入服裝設計 樹德科大畢業展17日登場

2019-03-08 16:59

高中特色招生專業甄選入學 報名看這裡

2019-03-08 15:43

日本熊本大學在南臺科大成立事務所 增進兩校日台交流

2019-03-08 19:14

清大助司馬庫斯 打造無藍害照明部落

2019-03-08 14:12

化學館開進國小 戲偶也會玩科學

2019-03-08 00:05

可成徵才 參與成大校園徵才博覽會

2019-03-08 15:01

理科不難！高雄全民科學周學生動手體驗科學原理

2019-03-08 19:01

高中選修台中學 大學參與開課 也開放國三生選修

2019-03-07 23:44

泰源國小老師進修 走百年水圳學阿美族狩獵

2019-03-08 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top