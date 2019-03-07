選系、選校教授來解答 掌握關鍵QA念大學不迷惘

2019-03-07 15:27 聯合新聞網 今周刊（特刊）



學測結束，莘莘學子即將面臨選校或選系的抉擇。示意圖／ingimage 分享 facebook

決定之前

Q1. 綜合大學和科技大學的差異？

A ：綜合大學與科技大學的差異，主要來自於教育宗旨和教學設計的區別。

義守大學校長陳振遠/曾任國立高雄第一科技大學校長 分享 facebook

一般綜合大學強調廣納知識、跨域學習、多元思辨，以及通識美學等涵養，近年來更著重國際化跨越疆界的連結拓展，鼓勵學生盡情探索，強化不同國家和系所的合作溝通；以義守大學為例，即透過研發與教學設計，積極突破框架，激盪創新，同時因應AI人工智慧潮流，以及義大的醫學院優勢，將醫療智慧設定為學校發展主軸，統籌理工、電機資訊、傳播設計與原民等9大學院資源，自通識教育到專業課程均加以整合，打造國際化、跨領域的豐富學習環境，培育競逐全球的全方位人才。

科技大學則以培育實務操作與解決問題能力為主要方向，選讀學生多來自高職畢業生，已經具備某領域的專業基礎，進入科大後，將能進一步深化產業知能，延伸不同類型的技術應用，俾利進入職場後能因應產業各種需求；科大學習歷程強調團隊專題合作，藉由特定主題探索，鼓勵學生自主企劃與統籌完成，除磨練專業技能與知能應用，也從中培養解決問題能力，善用產學資源，投入研發創新，這也是許多人畢業後即自行創業，發揮優異領導力的關鍵所在。

Q2. 以選擇私立大學就讀而言，選系重要還是選校重要？

世新大學教務長郭昱瑩 分享 facebook

A ：學測結束，莘莘學子即將面臨選校或選系的抉擇，最理想的狀態是順利申請上理想的校系，若無法得兼，建議選擇自己喜愛的學系，修習有興趣的學科，參與國外交換或實習課程，累積職涯所需知識與技能，以獲取更好的發展機會。

曾有學生因對傳播媒體有興趣，捨棄國立大學，選擇世新大學傳播相關學系就讀，即因其顯著的傳播特色：

1. 全媒體、融媒體、自媒體時代，世新大學除將「全媒體識讀」列為全校必修課程外，更開設全媒體學分學程，設置流行音樂研發中心等，積極發展全媒體教育。

2. 世新具備完善的教學環境與新穎的科技設備，如虛擬攝影棚、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、影像動畫、錄音工程、動作擷取等，結合相關課程與創新的教學方式，厚植學生就業競爭力。

3. 世新與許多企業合作開設「橋接創新學產合作課程」，讓學生完整學習業界實務。2018年高雄市長競選團隊擔任社群小編許右萱即是透過該課程的啟發，在工作上展現優異成果。此外，在臺北柯市長團隊的楊景棠、高雄韓市長團隊的王律涵，新北侯市長團隊的蔡畹鎣、陳佳伶等表現亮眼者，皆畢業於世新傳播相關學系。

根據2018年求職網調查，選系不選校者後悔比例較低，且畢業後平均月薪較高，足見選擇教學創新與設備豐富的學系，培養專長，更勝於選校。

Q3. 有哪些管道可以幫助家長及考生增加對選系的了解？

A ：為了讓高中學生及家長對大學有更多正確的認識和了解，每所大學都會善用各項管道提供校系學習內容的第一手資訊。

逢甲大學招生事務處執行長戴盛柏 分享 facebook

逢甲大學特別設置「高中生專區」網站-「逢城學記Check in at FCU」https://www.checkinatfcu.com/，扼要介紹40個學系的專業（https://www.checkinatfcu.com/department，逢城學記→多元學習→學系專業），例如「纖維與複合材料學系」學什麼？研發應用範圍可擴及航太、運動器材等，各式比鋼強、比鋁輕的複合材料，像是發熱衣、涼感衣都和纖維有關。

「逢城學記Check in at FCU」並提供外語學習、國際交流、學分學程、輔系雙主修、通識教育、五年一貫及企業實習等相關資訊；站內亦有「大學生愛分享」專欄，由各學系大學生主筆，親自分享逢甲大學教學內容和生活經驗，一站式提供豐富的學習資源。

逢甲大學另與IOH開放個人經驗平台合作，已有22個學系學長姊錄製影片，分享就讀科系的課程特色、就讀經驗、申請過程、獎學金資源等等。

Q4. 目前入學管道多元，如何準備備審資料？給考生和家長的建議

實踐大學設計學院院長丑宛茹 分享 facebook

A ：在備審資料／作品集當中，建議同學可以重點彙整個人迄今所完成的各式創作或特殊表現，可以是文學、繪畫、攝影、立體作品、塗鴉、表演、音樂、才藝、語言能力、數理實驗⋯⋯，甚至是個人的興趣收藏，經過自己的組織整理，邏輯化的呈現，凸顯個人的創意及執行能力。

作品集未必需要經過「專業式」的編排或精美印刷，尺寸形式不拘，制式化或標準化並無助於創意表達，作品或許未必成熟，但以真實展現學生個人創作與創意為主。

實踐大學設計學院之特色在於「人文美學、創意實作、跨域整合、國際交流」，是一個強調動手、自由創作的學習場域，我們希望學生具備以手實踐的態度與獨立思辨的能力，加上積極展現自我的決心，與挑戰既有和未知的勇氣。愈活潑多元的作品集內容呈現，更有助於學系了解學生的個性、想法、基本美學素養與倫理、創意思維與理性邏輯。

提升競爭力

Q5. 不論就讀哪個科系，學生如何提升自己的英文能力？

A ：無論就讀哪個科系，英文能力都是國際流通人才必備的基礎能力。學習英文不可缺少的是沉浸式的環境、與不間斷的練習。

元智大學國際語言中心主任陳怡蓁 分享 facebook

元智大學分別從課程設計、學習活動、以及文化分享，讓學生在大學4年間擁有大量接觸及使用英文的機會。

課程設計方面，元智大學為建置國際學習環境，鼓勵英語授課，每年開設的全英語課程將近400堂。各學院均設置英語專班，強調透過英語學習專業知識之風氣。此外，大一英文採分級授課，依學生現有的能力為基礎，以精進語言能力做為跨文化溝通的訓練基石；大二英語則可依照學生個人需求、自20門主題式課程中選擇3門課程修習。

為強化學習成效，課堂之外亦提供各樣學習活動。週間每天中午，均有由國際語言文化中心老師主持的英語聊天室，讓學生發揮或練習課堂所學。此外元智大學鼓勵學生以自學模式增進英文能

力，提供各種英文競賽，例如英語朗讀及說故事競賽。

元智大學透過全英文授課創造沉浸式的學習環境，藉由課程設計及活動安排讓學生不間斷的練習英文，持續增進英文能力。

Q6. 大學的學習與過往較不同，在進入大學後應如何養成獨立學習的習慣？

A ：進入大學後，除了在教室裡上課，更要善用學校所提供的資源。

中原大學校務研究暨策略處策略長吳肇銘 分享 facebook

多參加學校的各式活動，像是社團活動、通識活動、名人演講、藝文展演等，例如中原大學每學期有相聲瓦舍、黑門山劇團等知名團體演出，每週更邀請國內外音樂家舉辦兩場音樂會，讓學生在校園就能享有多元的藝文生活。

善用國際交流機會，許多學校皆有姊妹校及「雙聯學制」，像是中原大學遍布全球的姊妹校就超過337所，學生可以透過交換生計畫或雙聯學位，開啟國際視野！

多接觸、了解業界動態，增加自己未來在職場的就業競爭力。例如中原大學推動「學用合一」，與鼎新電腦、日月光半導體、富邦金控、葡萄王生技等98家知名企業或公協會，共同簽署77個就業學

程，讓學生有機會提早具備企業職場所需人才條件，擁有更豐富的就業競爭力。

課堂外累積就業能量

Q7. 大學生在課業之外，哪些技能能替自己加分？

A ：鼓勵學生參與創新創業課程與活動，培養解決問題的能力，更能透過創業競賽等活動來累積學生的團隊力、企劃力、簡報力和執行力。

中華大學創新創業中心主任張耀文 分享 facebook

舉例來說：學生透過組隊參加創新創業競賽，透過創業實作的模擬學習，同學們可以培養撰寫創業計畫書的企劃力，簡報製作與口說演練可以培養同學們的簡報力，而整個創業計畫專案的啟動、執行和落實等過程，亦可培養同學們的執行力。

中華大學重視學生的創新創業能力的養成，在劉維琪校長的帶領下，積極推動三創(創意、創新和創業)教育的發展，多年來累積不少亮眼成果。

中華大學團隊在海峽兩岸創新創業競賽及教育部大專校院創業實作模擬學習平台等大型競賽都有不錯表現，也增加同學們的自信心。

近期更積極鼓勵學生參加合作企業-實踐家教育集團主辦的「中橫徒步健行挑戰賽」及「大陸敦煌戈壁挑戰賽」，透過四天三夜108公里的徒步健行，讓同學們學習團隊合作與戶外領導之能力，學會對創新創業的堅持與毅力，旅途中和企業家們學習寶貴經驗。

Q8. 社團經驗對未來企業職場經驗與能力的幫助有哪些？

A ：淡江大學自100學年度起開設「社團學習與實作」課程，是必修1學分的社團課程。該課程目的乃在培育學生透過課程及社團實作而具備五大課外能力，包含：「正向態度」、「溝通表達」、「團隊合作」、「創新創意」、「問題解決」。

淡江大學學務長林俊宏 分享 facebook

淡江大學103學年度至105學年度「應屆畢業生流向調查報告」，其中能力自我評估與課外能力相符項目有：表達溝通(口頭及文字表達)、團隊合作、問題解決能力、創新開發能力、工作責任及紀律，畢業生在此5項能力面向之自我評估是「傾向好」，足見社團課程對於學者專家、社會競爭力及企業招募新人所需具備的能力養成上，均有成效。

淡江大學開設「社團學習與實作」課程，其最終目的無非是培養學生軟實力，期許學生在畢業後能順利與職場接軌，在審度職場趨勢及本校八大素養能力後，於107學年度新增2項課外活動能力：「人際關係」及「批判思考」，期許更堅實學生就業能力。

熱門人才的關鍵能力

Q9. 熱門的科系是就業的保證嗎？

A ：在這瞬息萬變的時代裡，如果念的不是現在所謂熱門科系，或是學非所用，天不會塌下來，人生也不會毀了，重要的是你要有認識自己、探索自己及持續學習成長不同領域的能力。

東海大學就業輔導暨校友聯絡室副主任蔡家幸 分享 facebook

一直以來，不就是理工醫科系在就業市場上比文法商科搶手，連父母的觀念也根深蒂固；再舉個例子，前幾年還是冷門的統計系，當「大數據」人工智慧儼然成為時下熱詞，世界經濟趨勢物聯網的夯起，統計系反而成為許多人倍感好奇的學門，職場上多的是表現優異、極有貢獻的人並不一定是念熱門科系。

在這不確定的時代裡，一旦掛上「熱門」，幾年後統統掛掉，所以請務必要改變就業觀念。科系，不是「不重要」，而是「不那麼重要」，如何在就業市場盡可能擴大自己成功的機會，大學不只是開啟學生智慧之門，亦扮演職涯發展的重要推手，促使學生邁向更成熟的生命，尤其是在如此快速改變的數位科技年代，致使國際產業及人才流動的不確定性加劇，職場的環境更是不可同日而語，我們無法再以從前的就業促進模式來教導年輕學子如何從事職場規劃準備，而是必須引導從基本內心層面扎根，使之茁壯。

東海大學針對職涯發展教育致力發展博雅學習的內涵，推動僕人領袖社群、大規模發展住宿主題村、深化博雅實踐場域，並以適性分流的理念推動多元學習，裝備學生公民力、跨域力、全球移動力及資訊力等未來所需的關鍵能力，以培養學生就業力及創新力為核心目標，以職涯領航引導學生之職涯方向，並促進學生之就業接軌，期望達到學用合一、適才適所之願景。

Q10. 學生如何探索及發現自己的興趣，不被分數綁架？

A ：未來的人才需要同時具備很多專長，斜桿人生的跨界人才，成為全世界都在爭搶的人力「資源」；那我們該如何找尋自己的專長呢？

東吳大學生涯發展中心主任王俊雯 分享 facebook

以東吳大學為例，我們藉由各種生涯測評工具提供同學自我探索、認識自我興趣，並以此開展自己的生涯規劃；為了因應跨域人才的需求，在本科專業之外，我們藉由「第二專長」的課程，鼓勵同學從興趣出發，培育積累個人的跨域能力；更同時積極推廣企業實習，鼓勵同學「用以致學」，以實習經驗反思驗證興趣與專業，進而調整大學課程的學習方向。

別當「沒有興趣的人」！因為唯有興趣才能燃起學習熱情，在這不確定的世代下，面對選校、選系，亦或選興趣，還是就業取向，我們給家長與青年學子的建議是，回到初衷，從興趣出發；因為興趣是未來學習各種專長的原動力。

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（本文出自今周刊特刊《設計你的人生 找出志趣，選對科系！》，未經同意禁止轉載。）