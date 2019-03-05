8年級生創線上課程 ／AI改大學備審資料 10秒搞定

2019-03-05 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



成大工業與資訊管理學系畢業的張致嘉（左）和「讓狂人飛」執行長洪璿岳共同開發AI備審製作線上課程。 記者馮靖惠／攝影 分享 facebook

拿到學測成績單後，不少申請大學的考生正在趕寫自傳及讀書計畫等備審資料，坊間也有業者代改備審資料，但索價上萬元。一群年輕人開發出全台第一套AI人工智能備審製作線上課程，近日上線，讓AI 24小時幫考生評測備審資料。這套系統未來還會開發成AI改作文，目前正在訓練中。

今年25歲張致嘉，高三就和補習班老師研發出落點分析系統。兩年前他創辦LUDO如荼科技，研發線上教育系統課後互動平台並擔任執行長，結合人工智慧，找出適合使用者的學習模式。

張致嘉表示，補教老師每年處理上千名學生的備審資料。他們訪問過很多高中輔導室老師，「老師都還滿崩潰的」，例如一名老師輔導四班，要改超過100個人的資料，如果一個學生平均報考兩所大學，就要改超過200份。

張致嘉說，業界幫考生改備審資料的行情價是1萬2000元到1萬5000元，許多家庭無法負擔，希望讓考生用很低的成本，且只要10秒AI就可以改好，還可以不斷嘗試。

張致嘉說，團隊蒐集歷年學生的備審資料「餵」給AI，好的和不好的都有，例如拿「A」的人是怎麼寫的；之後再拿給相關學群的大學教授檢視AI的評分是否可行，「用真人去做第二次的試驗」，目前已投入超過600筆資料。

合作這套線上課程的「讓狂人飛」執行長洪璿岳指出，課程包括自傳、申請動機、讀書計畫等。考生看完一堂課後可以自我練習，系統會給A到C等級評分，也會有不同的評語和建議，有點像是「小家教」，輔助考生把備審資料寫好。

「經歷描述必須具體，如果寫的太簡單，就只能拿到C」。洪璿岳以醫學學群為例，經歷若只有寫「當過班長」，拿到的是C；若是寫「曾參加過五天四夜的醫學營」，就會拿到B；若寫「從高一到高二曾擔任過四次台大醫學營的志工，總時數66小時，協助耳鼻喉科醫生完成180項工作任務」，就會達到A。

系統分醫學、社會科學、法政、生命科學、電機資訊、建築與設計、數理化學、工程、教育、文史哲、管理等12個學群，從自傳、申請動機到讀書計畫與簡歷，都提供線上即時評測，讓考生清楚掌握修改方向。