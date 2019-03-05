親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

8年級生創線上課程 ／AI改大學備審資料 10秒搞定

2019-03-05 14:18聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

成大工業與資訊管理學系畢業的張致嘉（左）和「讓狂人飛」執行長洪璿岳共同開發AI備...
成大工業與資訊管理學系畢業的張致嘉（左）和「讓狂人飛」執行長洪璿岳共同開發AI備審製作線上課程。 記者馮靖惠／攝影
分享

拿到學測成績單後，不少申請大學的考生正在趕寫自傳及讀書計畫等備審資料，坊間也有業者代改備審資料，但索價上萬元。一群年輕人開發出全台第一套AI人工智能備審製作線上課程，近日上線，讓AI 24小時幫考生評測備審資料。這套系統未來還會開發成AI改作文，目前正在訓練中。

今年25歲張致嘉，高三就和補習班老師研發出落點分析系統。兩年前他創辦LUDO如荼科技，研發線上教育系統課後互動平台並擔任執行長，結合人工智慧，找出適合使用者的學習模式。

張致嘉表示，補教老師每年處理上千名學生的備審資料。他們訪問過很多高中輔導室老師，「老師都還滿崩潰的」，例如一名老師輔導四班，要改超過100個人的資料，如果一個學生平均報考兩所大學，就要改超過200份。

張致嘉說，業界幫考生改備審資料的行情價是1萬2000元到1萬5000元，許多家庭無法負擔，希望讓考生用很低的成本，且只要10秒AI就可以改好，還可以不斷嘗試。

張致嘉說，團隊蒐集歷年學生的備審資料「餵」給AI，好的和不好的都有，例如拿「A」的人是怎麼寫的；之後再拿給相關學群的大學教授檢視AI的評分是否可行，「用真人去做第二次的試驗」，目前已投入超過600筆資料。

合作這套線上課程的「讓狂人飛」執行長洪璿岳指出，課程包括自傳、申請動機、讀書計畫等。考生看完一堂課後可以自我練習，系統會給A到C等級評分，也會有不同的評語和建議，有點像是「小家教」，輔助考生把備審資料寫好。

「經歷描述必須具體，如果寫的太簡單，就只能拿到C」。洪璿岳以醫學學群為例，經歷若只有寫「當過班長」，拿到的是C；若是寫「曾參加過五天四夜的醫學營」，就會拿到B；若寫「從高一到高二曾擔任過四次台大醫學營的志工，總時數66小時，協助耳鼻喉科醫生完成180項工作任務」，就會達到A。

系統分醫學、社會科學、法政、生命科學、電機資訊、建築與設計、數理化學、工程、教育、文史哲、管理等12個學群，從自傳、申請動機到讀書計畫與簡歷，都提供線上即時評測，讓考生清楚掌握修改方向。

AI台大補習

相關新聞

香港來台攻讀藝文表演 電影女配角蔡思韵：打破重組找回自我

2019-03-05 09:04

高中師：備審資料太完美 不一定會受青睞

2019-03-05 10:30

大學教授：依賴AI 自轉、讀書計畫寫不出特色

2019-03-05 14:24

大學甄選入學… 自傳怎麼寫 清大校長傳授訣竅

2019-03-03 23:53

學測後考生忙申請入學 清大人才要朝多元發展與跨領域

2019-03-03 17:30

大學繁星申請7.1萬名額 採計學測首度改5選4

2019-03-03 11:01

狂愛英語每月噴掉近3萬補習 陳彥蓉特殊選才錄取台科大

2019-03-02 16:38

學測題目長 明星高中必修閱讀課

2019-03-01 00:03

學測落落長！燒腦社、自試卷19頁 明星高中搶開閱讀課

2019-02-28 23:00

台生赴陸、港念書 專家：頂尖大學才考慮

2019-02-28 00:20

大考中心新增去年組合累積人數 高中師：減學生焦慮

2019-02-27 17:22

填大學志願不只選校選系 國際跨域學習成新指標

2019-02-27 12:38

升學平台選「十大值得關注大學科系」 台清交未上榜

2019-02-27 11:40

做公益拍微電影 學測後他們更忙還做了這些

2019-02-27 09:00

學測放榜 新興高中1位滿級分 70級分以上16位

2019-02-26 23:33

71級分以上7人 嘉華學生學測表現亮眼

2019-02-26 21:57

升大學作戰計畫 學測甄選入學重要時程、注意事項

2019-02-26 14:26

桃園大華中學學測國英數滿級分人數 超越全國平均值

2019-02-26 14:04

鎖定跨領域、永續發展、國際溝通 解密大學最夯科系！

2019-02-26 10:43

終結放榜新聞若成常態 葉丙成：報榜學校恐砸自己的腳

2019-02-26 08:27

苗栗就近入學生 學測創下苗中、南中最高分

2019-02-26 00:47

媽媽辛苦供讀 清潔工之子學測拚出滿級分

2019-02-26 00:39

61校供7545名額 高中職完全免試再擴大

2019-02-26 00:06

學測考滿級分 她熱衷服務、他學醫救人

2019-02-25 23:55

錄取紐大分校 南一中生獲千萬獎學金

2019-02-25 23:54

中一中洪兆志 獎學金捐公益

2019-02-25 23:48

台東女中最高71級分 台東高中73級分

2019-02-25 23:45

學測數學7782人滿級分 18年來最多

2019-02-25 23:45

學測國文作文考「溫暖的心」 2人滿分、抱蛋增千人

2019-02-25 23:44

學測首採5選4對中段班考生有利 看各類組熱門科系預估落點

2019-02-25 23:42

屏東唯一滿級分 陸興高中張皓

2019-02-25 23:33

新北5人學測滿級分 全出自南山高中

2019-02-25 23:22

抗癌生考學測 再拚身障升學考

2019-02-25 23:17

學測成績公布與否 公校私校兩樣情

2019-02-25 23:12

咬筆應試 肌萎生有望上台大

2019-02-25 23:11

彰化明星高中公布成績 但尊重學生不受訪

2019-02-25 19:33

雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

2019-02-25 19:25

學測作文「溫暖的心」全台2人滿分 高中師讚「不容易」

2019-02-25 18:53

學測成績都59級分 錄取醫學系沒問題但他們都要想想

2019-02-25 17:58
看更多

熱門文章

2019全球大學學科排名 中山大學獲英國QS台灣前五強

2019-03-04 20:05

大學生經濟獨立月收入要15k以上？ 網推：這工作超賺

2019-03-04 19:42

育達科大菲律賓學生淪「台奴」教部下令禁招外籍生

2019-03-05 00:31

菲學生淪台奴 渡也痛批：教育部裝蒜

2019-03-05 09:43

台灣首位奧斯卡技術成就獎得主馬萬鈞 返校拜訪管中閔

2019-03-04 22:18

再爆外籍生來台非法打工 教育部：再犯就列專輔學校

2019-03-04 15:44

獨／全台首創 AI人工智能改備審資料、作文

2019-03-05 09:56

中原為鴻海培育國際人才 首批威斯康辛嚴選大學生報到

2019-03-05 11:55

高中師：備審資料太完美 不一定會受青睞

2019-03-05 10:30

頂社國小與百年土地廟共存 罕見「校中廟」成地方特色

2019-03-05 07:30

香港來台攻讀藝文表演 電影女配角蔡思韵：打破重組找回自我

2019-03-05 09:04

育達科大爆外籍生淪黑工 教育部課責要求停招

2019-03-04 16:31

會考生活英語／【餐飲篇】晚自習後吃什麼？

2019-03-05 08:41

想當領頭羊 北市實驗學校數衝3％

2019-03-04 23:56

我們的校園／律師校長林松金 各校最佳法律救星

2019-03-04 23:11

管中閔校長變教授 人事總處：儘速勘誤名錄

2019-03-05 14:00

營養午餐專法草案 最快5月送立院

2019-03-04 23:51

雲科大年拿79面獎牌 榮登雜誌調查企業最愛大學生

2019-03-05 12:42

五四運動百周年 中央大學辦論壇追憶前校長羅家倫

2019-03-04 21:24

高科大應德系連續21年 共送334學生赴德交換生進修

2019-03-05 11:36

菲籍研究生疑淪黑工 育達科大喊冤：協助補救

2019-03-04 19:47

國教階段中輟生數逐年降低 復學率達八成六

2019-03-05 10:38

再傳外籍生淪黑工 教部：要求各大學1月內清查

2019-03-04 19:48

百年廟、半百學校 桃園蘆竹頂社國小「校中廟」

2019-03-04 23:45

數感實驗室╱年終慶95折、滿五千送五百 連續折扣技怎算？

2019-03-04 16:39

育達科大菲籍生淪黑工 駐菲處：教育部協處

2019-03-05 02:20

好讀周報／7年用掉6千罐氣瓶為護海洋 他讓世人看到海底之美

2019-03-04 15:53

共設教育學程 金門大學、彰師大合作發揮優勢

2019-03-04 19:48

公立實驗教育系統 北市計畫110學年度打造

2019-03-04 17:26

寫作教室／冬至，回不去的團圓

2019-03-04 15:48

五四運動百週年論壇 盼發揚知識分子的國事關懷

2019-03-04 19:48

8年級生創線上課程 ／AI改大學備審資料 10秒搞定

2019-03-05 14:18

大學教授：依賴AI 自轉、讀書計畫寫不出特色

2019-03-05 14:24

無線貼紙偵測食安

2019-03-05 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top