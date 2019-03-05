香港來台攻讀藝文表演 電影女配角蔡思韵：打破重組找回自我

2019-03-05 09:04 聯合新聞網 文章提供／遠見



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近兩年，到香港讀大學蔚為風氣。

香港和台灣雖同處華語圈，但論國際化程度，香港和上海、東京、紐約並列國際大都會，不只多所大學國際排名名列前茅，採用全英語授課，同學更來自世界各地。論國際化、英語力、文憑價值，就算學費與生活費比台灣貴很多，似乎還是比在台灣念書更值得。

然而2018年剛從台北藝術大學戲劇系畢業、在電影《一吻定情》中演出女配角紗繪的蔡思韵，卻是一位選擇來到台灣讀大學的香港女生。

「香港，是個急促而且單一的社會，」蔡思韵回憶自己生活了18年的香港，地小人稠加上重視經濟，外人看起來繁榮又發達，但社會主流價值之外的選擇空間其實很少，如果不想走大家眼中「賺大錢」的路，「你沒有什麼自由選擇的機會。」

蔡思韵從小學芭蕾和現代舞，數理更是罩門，如果想要走藝文表演這條路，在香港是找不到學校念的。就算前幾年終於出現的藝術高中，小孩想讀，在爸媽眼中也是不務正業、沒有前途。

台灣學生很幸福 能嘗試讀書之外的興趣

「台灣小孩很幸福，如果有天分，從小就有音樂班、舞蹈班、藝術班可以上，長大了還有藝術大學，但在香港，升學就是為了賺錢，」蔡思韵說，台灣的教育環境，允許每個人尋找自己想要走的道路，這是她選擇來台念大學的原因，「比起香港，我更喜歡這樣子的台灣。」

《遠見》問（以下簡稱問）：來台灣讀藝術大學，是因為你很早就知道自己要走這條路嗎？

蔡思韵答（以下簡稱答）：在香港，如果你是對藝術、表演有興趣的小孩，不像在台灣那麼幸福，很早就有美術班、舞蹈班可以選，這些香港都沒有，只能念一般學校，一樣上普通的課。

從小我就是學芭蕾，後來又學現代舞。中學畢業後，我和其他人一樣，進入了一所傳統的高中。那一年我過得很辛苦，我的中文還不錯，但理科非常差，數學、生物、化學等，都讀得非常吃力，考試的成績也都在及格的危險邊緣。

記得有一次生物課測驗，前面是選擇題，後面是問答題，我後面全部都空白，前面也不會。但我推理，依照選擇題的出題邏輯，ABCD四個答案有兩個看起來比較類似，彼此混淆，測驗學生到底知不知道哪個正確。

我努力找出每個題目看起來類似的那兩個選項，把選擇題變成是非題來猜。沒想到考卷發下來，我10題都猜對了！老師質問：「你作弊對不對？」我說沒有，我都是猜的，但老師不相信，畢竟我前半部都對，後半部卻一題都寫不出來，老師懷疑也不是沒有道理。最後，老師沒有抓到我作弊的證據，那次生物很幸運的60分及格。

由此可知，我對於理科讀得有多辛苦，我盡力了，但也只能做到亂猜而已。

這是我第一次明白知道自己想要走表演相關領域。我喜歡跳舞和表演，就算概念還模糊，但沒關係，因為我已知道「我不想要什麼」。

問：自己想要走表演，你怎麼說服父母同意？

答：那時候，香港有一所成立不久的藝術高中，我決定和家人抗爭，希望他們能讓我轉過去。當然，爸媽怎麼會同意？！

媽媽比較嚴格，在她的想法中，讀藝術表演未來沒出路、生活會難熬，而且演藝圈很複雜，小孩會學壞，不知道會變成什麼樣子，還是好好念書、考上傳統大學比較有保障。

我求了很久，和媽媽說，那你讓我先去面試看看，說不定根本不會上。媽媽答應了，沒想到面試結果居然上了。

當然，媽媽還是不同意。我哭了整整一個暑假，每天都在求她，或許眼淚展現了我的決心，媽媽最後讓步。17歲時，我終於走進表演世界。

知道自己不要什麼 也是一種選擇

學習，其實就是自己對自己的探索，不是誰告訴你怎麼選，未來就一定有保障。

很多人都認為，要做對選擇，就是明確知道自己要什麼，但有時候，明確知道自己不想要什麼，也是一種選擇方式。那一年的普通高中，讓我真切地明白自己不擅長、也不喜歡什麼，想要什麼或許還不那麼清楚，但我清楚知道，當時眼前的那條路，我一點都不想要！

問：那畢業為何會決定到台灣念北藝大戲劇系？

答：因為北藝大是台灣最好的藝術大學，當時很多老師和學長姐推薦，而且台灣也給予劇場表演比較多空間。

香港是一個注重經濟的都市，在藝文方面的發展沒有台灣發達。電影曾經很風光，但近年也變得辛苦，若選擇比較偏向劇場，空間就更窄了。

在香港，能念表演的大學只有一所，劇團有得到政府資助的也不多。相比之下，台灣有許多小劇場，藝術大學也多，在培育藝術表演人才上，厲害很多。

北藝大有電影系和戲劇系，我很慶幸來到戲劇系，表演模式、劇場表演的訓練，幫助我更掌握表演尺度，理解怎麼去拿捏影像表演的方向。

表演課不只學表演 更讓我找到自己

問：你在大學印象最深的一堂課是什麼？

答：絕對是表演課，有時候我整個人會被老師擊垮，把我打碎後再重組。

媽媽從小對我的教導非常嚴格，在一般人眼中，我就是一個漂漂亮亮、講話輕柔，行為舉止都有規矩的好孩子。但這卻對表演構成非常多框架，我沒辦法挑戰那些生活與成長背景之外的角色，做不出「不一樣的我」。

還記得剛到北藝大時，最大的痛苦就是不管我怎麼用心準備、認真演出，每次表演完都超希望聽到大家說，「蔡思韵，你演得很好」，但大家對我說的卻是，「你在台上真的好漂亮！」

這讓我超級難過，我希望大家眼中看到的我，不是只有漂亮，因為每個人都可以漂亮，但表演卻是超乎漂亮之外的藝術呈現。

進北藝大之前，我從來沒有意識過這個問題，更沒有發現自己原來被這麼多框架包圍。

當我發現自己的限制後，開始挑戰很多以前不會想或不可能去做的角色，例如演媽媽、瘋子、性感壞女人、憂鬱到失常的女人，那些我媽媽看到會大叫「這不是我的乖女兒」的角色。

然後，我就被打碎又重組了。

原本，我也以為自己怎麼演得出來，後來發現，人有很多面向，端看你夠不夠勇敢而已，有沒有勇氣在老師、同學和觀眾面前又瘋又醜，豁出去讓大家看到那個不是印象中的你。

當然，我不會說我這樣演就一定是最好，所有的表演都有進步空間。但走過這段，卻讓我愈來愈懂得什麼是「自主學習」。

過去在升學考試下，所有的學習都有標準答案，寫出多少就能拿到幾分，一切看起來都非常規矩。但表演不是，演出沒有所謂的對錯，就像沒有什麼樣的演法，才是「標準的瘋」，得靠你去揣摩角色的內心，想像她在劇情的背景與故事中，會有什麼樣的反應。

那些反應，可能來自你在別的電影裡看到的，也可能是你周遭發生過的事情，更可能是你內心最瘋狂的想像，但因為沒有標準答案，所以必須不斷去想：到底還可以有哪些不一樣。

當你對某個課題想理解得更深，學習也就變成對生活中每一件事的觀察，不需要別人強迫你，而是成為一種習慣。

只想著「功成名就」 反而會迷失

問：有什麼實際「突破原本自己」的例子嗎？

答：就像我在《一吻定情》裡的角色紗繪，設定是一個功課和家世都很好的千金小姐，和大家對我的既定印象很像。如果以前，我應該只會擺出美美又優雅的姿態。

但這次，我不斷推敲這個角色面對喜歡的男主角，愛上一個家世和外表都遠輸給自己的平凡女生，面對情敵時，到底該有什麼樣的表情？

那絕對不能只是優雅，而是一種因為不能有失身分，所以必須面帶微笑地親切待人，但微笑之下，可能混合了嫉妒、可憐、同情甚至不屑的複雜情緒。怎麼在人人都可以做到的美麗微笑下，演出這樣隱藏的情緒，就是自己和自己說故事、去揣摩不同想像。

北藝大的老師常說，來讀北藝大，不要想著要當明星，而是當一位好的表演者。如果對於表演，是抱著一種「我想紅、想當明星」，反而會走到偏差的路上，因為你沒辦法專注在表演藝術上，心態會迷失。

這是一種因果關係，努力練習表演，才有機會走紅；而不是一心想紅，才來學表演，畢竟紅不紅不是能強求的事。

這也和香港那種「選對路、發大財」功利至上的思惟不一樣，我很慶幸自己來到台灣，在這裡，不是只有爸媽或別人口中認定的「功成名就」才是唯一對的出路，而是擁有打破框架、重新尋找自己的可能性。

（文／謝明彧 攝影／張智傑 本文出自2019.02.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）