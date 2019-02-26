學測放榜 新興高中1位滿級分 70級分以上16位

2019-02-26 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ／桃園報導



今年學測成績公告，桃園市新興高中學生70級分以上共有16人。 記者許政榆／攝影 分享 facebook 108學年度大學學科能力測驗成績出爐，桃園市私立新興高中70級分以上學生16人，創歷年新高，當中15位同學為新興高中附設國中部畢業，更有5人為新興高中附設國小部一年級第一屆念到高中共12年，一貫完整學習教育。

新興高中總校長魏宏恩表示，今年70級分以上有16人，1位75級分，新興學園12年一貫的完整規劃，提供國小、國中及高中的學生均能有良好的學習環境及生活輔導。

75滿級分的陳子頎，畢業於新興高中附設國中部，他表示，平時喜歡閱讀小說、文章，尤其是歷史古書，在作文上有相當幫助，雖對文字有濃厚興趣，第一志願仍是醫學系。

74級分的方瑋慈，很難想像在國小時竟是最後一名，她說，當年全家搬到桃園後，就讀新興國際中小學，課業才慢慢進步， 她希望讀醫學系，未來有能力幫助更多人。

新興高中是桃園市唯一一所同時擁有高中、高職、國中及國小多元學制的學校，目前高中部及高職部7群14科學生達7000餘人，魏宏恩指出，新興學園12年一貫的完整規劃，從國中基測到現在教育會考，每年均有全國榜首學生；每年學測都有滿級分的優異表現，校本部也新蓋「航機大樓」，讓高職部學生有更完善的教學設備及實習場所。