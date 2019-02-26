升大學作戰計畫 學測甄選入學重要時程、注意事項

學測成績已於2月25日放榜。圖／shutterstock 分享 facebook

《Cheers》雜誌為準考生整理了2019年一般大學甄選入學重要時程，及各階段注意事項，考生可逐一檢視，避免錯過任一環節。

高一準備期

□ 認真應答學校施測的興趣與性向測驗，並妥善保存測驗結果報告書。

□可先依照興趣和專長選擇社團、志工活動。

□ 及早定位生涯目標。

□ 提早通過英檢。

□ 可選擇參加適合的大學營隊。

□ 試著做一份「圓夢計畫書」。

□ 閱讀《Cheers》雜誌歷年《最佳大學指南》。

高二準備期

□ 把握選組或最後轉組機會。

□ 經常瀏覽目標大學網站，培養戰鬥意志。

□ 可參考由學長姊志工製作的UrSchool網站，認識學群領域和科系。

□ 可到教育部「大專校院就業職能平台」（UCAN）做免費線上測驗，預測自己未來適合的職業類別。

□ 多與父母和師長討論志趣和合適科系。

□ 多參加校內外生涯輔導講座。

□ 教授或學長姊到校演講時，留下聯絡方式。

□ 涉獵與目標學系相關書籍。

□ 注意目標學系對參與社團、志工服務、英檢的要求。

□ 直接到各大學參觀、訪問學長姊，留下訪問紀錄。

□ 妥善保存活動檔案、獲獎證書與優良學習成果。

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高三衝刺期

2月25日學測成績公布

□ 查詢通過「繁星推薦」和「個人申請」檢定的校系。

□ 參酌去年各校系篩選標準，比較兩年累計人數變化，評估甄選最佳機會。

□ 參酌落點分析系統。

□ 瀏覽各校系網站，了解課程資源、發展與出路。

□ 初步篩選有意願的校系，與父母充分討論溝通。

□ 擬定自傳、讀書計畫大綱。

□ 持續準備7月指考。

3月11日～3月12日繁星推薦報名

□ 高中曾轉學者、學測任一科目或校系要求之術科為零（級）分，不具推薦資格。

□ 每位學生只能被推薦至1校1學群，科系志願數依大學規定。

□ 參加繁星推薦校內說明會，釐清選填志願與評比流程。

□ 第1～7類學群考生一旦錄取，無論放棄與否都無法參加一般大學及科技校院日間部4年制的個人申請報名。

□ 通過第8類學群第一階段篩選者，不得再報名同所大學之醫學系。

□ 選擇就讀意願強烈的校系。

□ 繳交報名費用。

3月18日公告繁星錄取名單

□ 第1～7類學群考生要做出決定。注意3/22前不論放棄與否，不得參加大學個人申請及「科技校院日間部四年制申請入學」。

□ 通過第一階段篩選結果的第8類學群考生，第二階段面試為4／10～4／28，5／8公告正式錄取名單。另外，錄取生不論放棄與否，不得參加大學個人申請就讀志願序登記，得接受統一分發。

3月20日～3月21日個人申請報名

□ 3月19日～3月21日繳交報名費用。

□ 參加大學校系博覽會。

□ 諮詢學長姊過來人經驗。

□ 鎖定通過學測成績檢定、且在篩選倍率上具優勢的校系。

□ 參酌前兩年最低錄取級分。

□ 考慮第二階段甄試條件上，對自己有優勢的校系。

□ 依勝算高低排列可選擇的校系。

□ 注意同一校可報名的科系數量。

□ 6個校系選擇，以2個「夢幻」、2個「實際」以及2個「安全」的配置為宜。

□ 檢查各校系第二階段甄試日期，減少因撞期而放棄的機率。

3月27日公告第一階段篩選結果

□ 評估是否繼續參加第二階段指定項目甄試。

□ 依校系通知，繳交甄試費用與審查資料。

□ 如果同一所大學不同科系甄試撞期，可以嘗試請校系錯開時間。

□ 參考輔導室提供的學長姊審查資料範本。

□ 針對不同校系撰寫審查資料。

□ 自傳基本元素：家庭背景、人格特質、專長能力與特殊經歷。

□ 善用大小標、粗體字、底線來強調重點，字體類型宜2種以內。

□ 精簡文字，宜條列式，讓教授清楚認識你。

□ 請父母、長輩和師長協助潤飾、充實內容。

□ 適當使用照片和圖表佐證。

□ 審查資料不宜超過指定頁數。

□ 準備驗證所需的獎狀與成績單，掃描存檔。

□ 依重要性排列佐證資料。

□ 附上與申請校系有關或特別要求的測驗資料：如英語聽力測驗。

□ 預留足夠緩衝時間，檢查錯字。

□ 留意每一校系的單一審查項目檔案不超過5 MB，每一校系所有項目檔案總容量不超過10 MB。

□ 審查資料上傳依照各校要求項目，並將紙本、電子檔案皆轉存為PDF檔，勿用相機翻拍文件。

□ 注意電子書審上傳資料期限，至少提前一天完成上傳比較安心。

□ 確定上傳完資料並不會再修改後，務必於各科系上傳頁面完成「確認」作業，並儲存或列印「審查資料上傳確認表」。

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