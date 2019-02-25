親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
終結放榜文發酵
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

藍營競爭多1人！周錫瑋宣布選總統 拋兩階段初選制

日本「小4虐死案」：兒童保護網失能的社會悲劇

學測首採5選4對中段班考生有利 看各類組熱門科系預估落點

2019-02-25 23:42聯合報 記者章凱閎林良齊／台北報導

挑戰還沒完 學科能力測驗成績公布，今年落點預估難度高。圖／聯合報系資料照片
挑戰還沒完 學科能力測驗成績公布，今年落點預估難度高。圖／聯合報系資料照片
分享

今年起大學學測改為選考，不必五科全考，個人申請招生最多只能參採四科，七成三科系改變採計方式、倍率篩選，落點預估難度高。升學輔導專家劉駿豪預估，上台大門檻約要四科五十五級分。他表示，落點雖然變數大，潛在機會也多，「尤其對成績落在中段班的考生有利」。

針對熱門的醫學系與牙醫學系，升學輔導專家司福民表示，考生四科加總五十九級分有機會可通過第一階段篩選門檻，但頂尖醫學系如台大、陽明及成大，仍為國英數自加總六十級分；私校醫學系公費生預估五十八級分。

司福民預測，台大電機、清大電機甲、交大電機甲等熱門二類組科系仍要三科四十五級分才有機會；因今年台大工學院聯合筆試，避免撞期問題、報名學生人數可望增加，參加聯合筆試的科系分數有機會上升。

大考中心今年首度提供卅種「學測各組合成績人數累積表」。劉駿豪分析，今年社會科難度增，滿級分幾乎腰斬，採計「英數社自」的北醫醫學、慈濟醫學，落點預估較多數採計「國英數自」的醫學科系略低一級分。

中和高中輔導主任陳玉芳分析，以政大會計系為例，去年最低錄取分數五科六十六級分，成績排名約落在全數考生第一萬名；今年該系改採計「國英數社」四科，回推排名前一萬名考生，約落在五十三級分，可作為落點分數參考依據。

此外，劉駿豪指出，由於採計科目設有四科上限，熱門科系競爭會更激烈，例如「國英數自」滿級分者近六百人，台大醫科可能上演四百人進入二階甄試，搶五十個名額。師大附中輔導主任李慧賢也說，口試、化學實作等測驗表現成關鍵，學生可能「失之毫釐，差之千里」。

不過劉駿豪也認為，甄試改制後，提供成績中段班考生更多利基。如淡江大學英文系，去年僅採計英文科，篩選倍率為三，錄取門檻至少十四級分；今年放寬為六，等於是英文科拿十三級分的考生也有望進入二階。考生做足功課，選填志願絕不會吃虧。

各類組熱門科系預估落點。資料來源／得勝者文教 製表／林良齊
各類組熱門科系預估落點。資料來源／得勝者文教 製表／林良齊
分享
108學年度學測各科成績標準。資料來源／大考中心 製表／馮靖惠
108學年度學測各科成績標準。資料來源／大考中心 製表／馮靖惠
分享

滿級分108學測
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

2019-02-25 19:25

學測展現好成績不僥倖 提早到校、自主學習周六也到校

2019-02-25 17:38

學測成績都59級分 錄取醫學系沒問題但他們都要想想

2019-02-25 17:58

苗栗就近入學生 學測創下苗中、南中最高分

2019-02-26 00:47

媽媽辛苦供讀 清潔工之子學測拚出滿級分

2019-02-26 00:39

61校供7545名額 高中職完全免試再擴大

2019-02-26 00:06

學測考滿級分 她熱衷服務、他學醫救人

2019-02-25 23:55

錄取紐大分校 南一中生獲千萬獎學金

2019-02-25 23:54

中一中洪兆志 獎學金捐公益

2019-02-25 23:48

台東女中最高71級分 台東高中73級分

2019-02-25 23:45

學測數學7782人滿級分 18年來最多

2019-02-25 23:45

學測國文作文考「溫暖的心」 2人滿分、抱蛋增千人

2019-02-25 23:44

屏東唯一滿級分 陸興高中張皓

2019-02-25 23:33

新北5人學測滿級分 全出自南山高中

2019-02-25 23:22

抗癌生考學測 再拚身障升學考

2019-02-25 23:17

學測成績公布與否 公校私校兩樣情

2019-02-25 23:12

咬筆應試 肌萎生有望上台大

2019-02-25 23:11

彰化明星高中公布成績 但尊重學生不受訪

2019-02-25 19:33

學測作文「溫暖的心」全台2人滿分 高中師讚「不容易」

2019-02-25 18:53

留縣升學強心針 屏東高中約13人可上台大

2019-02-25 16:36

影／捨台北明星高中 大學學測基隆榜首是她

2019-02-25 16:31

跳脫學測高分迷思 他們沒考學測也唸到理想學校

2019-02-25 16:31

他們登百岳、練合唱或下圍棋 學測拿滿級分

2019-02-25 16:28

學測開放查成績 高中老師教你怎麼看累計組合人數

2019-02-25 15:47

屏女兩位同班同學雙雙考出4科滿級分 未來都想當醫生

2019-02-25 15:42

台大醫科恐400人搶50名額 二階「化學實作」成關鍵

2019-02-25 15:40

影／武陵高中音樂班小陳意涵 未來想當聲樂家

2019-02-25 15:35

學測成績公布 國文前、頂標同級分

2019-02-25 15:33

桃95生捨明星高中選復旦 3年後99%學測頂標兩人滿級分

2019-02-25 15:33

學測放榜！林宇軒戽斗選牙醫 陳亮妤多重障礙選電機

2019-02-25 15:32

暨大附中近半考生學測總成績過均標 旭光高中也不俗

2019-02-25 15:03

嘉女4科滿級分4人 已有6名準大學生

2019-02-25 14:51

屏東唯一 陸興中學張皓考出75級分

2019-02-25 14:44

影／3年前會考狀元 他學測又滿級分

2019-02-25 14:24

影／學測數學頂標近5年新高 滿級分人數也創新高

2019-02-25 14:24

學測首次5選4 補教專家籲填志願「保守更保守」

2019-02-25 14:24

學測國文作文 12年來首見滿分生

2019-02-25 14:24

普台高中陳維康4科58級分 可望成南投學測榜首

2019-02-25 14:23

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

2019-02-25 14:11
看更多

熱門文章

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

2019-02-25 14:11

大學學測單科滿級分人數／數學創歷史新高 社會腰斬

2019-02-25 10:35

學測成績都59級分 錄取醫學系沒問題但他們都要想想

2019-02-25 17:58

學測成績公布 他三年前會考狀元如今再考滿級分

2019-02-25 10:33

雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

2019-02-25 19:25

醫學、牙醫系 估4科59級有機會過第一關篩選

2019-02-25 13:45

學測放榜考科少同分多 台中一中：考生壓力更大

2019-02-25 11:19

一、二、三類組熱門科系 學測預測落點出爐

2019-02-25 13:39

跳脫學測高分迷思 他們沒考學測也唸到理想學校

2019-02-25 16:31

學測國文作文 12年來首度有考生滿分

2019-02-25 11:24

學測成績4科4組合 國英數自595人滿級分最多

2019-02-25 10:46

學測數自頂標級分提升 數學7782人獲15級分

2019-02-25 10:42

打破城鄉差距 苗栗、建臺高中成績亮眼

2019-02-25 12:22

陸籍單親媽清潔工盼子回饋社會 學測滿分立志行醫

2019-02-25 11:39

影／捨台北明星高中 大學學測基隆榜首是她

2019-02-25 16:31

台大醫科恐400人搶50名額 二階「化學實作」成關鍵

2019-02-25 15:40

學測成績公布 補教預估各類組熱門科系落點

2019-02-25 13:56

新興高中學測歷年新高 陳子頎滿級分最優

2019-02-25 12:25

學測成績公布 國文前、頂標同級分

2019-02-25 15:33

學測展現好成績不僥倖 提早到校、自主學習周六也到校

2019-02-25 17:38

巨流河牽線、管中閔見證 齊邦媛獲遲到半世紀的學位

2019-02-25 20:20

學測新制5選4 補教建議選志願要「保守更保守」

2019-02-25 13:19

學測成績公布 師：發現自己比較重要

2019-02-25 13:26

學測開放查成績 高中老師教你怎麼看累計組合人數

2019-02-25 15:47

影／3年前會考狀元 他學測又滿級分

2019-02-25 14:24

嘉女4科滿級分4人 已有6名準大學生

2019-02-25 14:51

學測放榜！ 他用嘴巴寫作文成花蓮驕傲

2019-02-25 12:38

桃95生捨明星高中選復旦 3年後99%學測頂標兩人滿級分

2019-02-25 15:33

他們登百岳、練合唱或下圍棋 學測拿滿級分

2019-02-25 16:28

學測成績今出爐 蘭陽女中不發布放榜新聞

2019-02-25 10:29

中一中學生洪兆志74級分 好成績把獎學金捐公益

2019-02-25 12:53

學測作文「溫暖的心」全台2人滿分 高中師讚「不容易」

2019-02-25 18:53

終結放榜新聞若成常態 葉丙成：報榜學校恐砸自己的腳

2019-02-26 08:27

彰化明星高中公布成績 但尊重學生不受訪

2019-02-25 19:33

南部發起拒絕放榜新聞行動 今放榜各校超低調

2019-02-25 14:17

留縣升學強心針 屏東高中約13人可上台大

2019-02-25 16:36

屏女兩位同班同學雙雙考出4科滿級分 未來都想當醫生

2019-02-25 15:42

他學測73級分 何柏翰創竹南高中校史紀錄

2019-02-25 16:37

日語N1檢定日本人不一定過 育仁中學陳冠宇自學1次過

2019-02-25 17:55

屏東唯一 陸興中學張皓考出75級分

2019-02-25 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top