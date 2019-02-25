學測首採5選4對中段班考生有利 看各類組熱門科系預估落點

挑戰還沒完 學科能力測驗成績公布，今年落點預估難度高。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年起大學學測改為選考，不必五科全考，個人申請招生最多只能參採四科，七成三科系改變採計方式、倍率篩選，落點預估難度高。升學輔導專家劉駿豪預估，上台大門檻約要四科五十五級分。他表示，落點雖然變數大，潛在機會也多，「尤其對成績落在中段班的考生有利」。

針對熱門的醫學系與牙醫學系，升學輔導專家司福民表示，考生四科加總五十九級分有機會可通過第一階段篩選門檻，但頂尖醫學系如台大、陽明及成大，仍為國英數自加總六十級分；私校醫學系公費生預估五十八級分。

司福民預測，台大電機、清大電機甲、交大電機甲等熱門二類組科系仍要三科四十五級分才有機會；因今年台大工學院聯合筆試，避免撞期問題、報名學生人數可望增加，參加聯合筆試的科系分數有機會上升。

大考中心今年首度提供卅種「學測各組合成績人數累積表」。劉駿豪分析，今年社會科難度增，滿級分幾乎腰斬，採計「英數社自」的北醫醫學、慈濟醫學，落點預估較多數採計「國英數自」的醫學科系略低一級分。

中和高中輔導主任陳玉芳分析，以政大會計系為例，去年最低錄取分數五科六十六級分，成績排名約落在全數考生第一萬名；今年該系改採計「國英數社」四科，回推排名前一萬名考生，約落在五十三級分，可作為落點分數參考依據。

此外，劉駿豪指出，由於採計科目設有四科上限，熱門科系競爭會更激烈，例如「國英數自」滿級分者近六百人，台大醫科可能上演四百人進入二階甄試，搶五十個名額。師大附中輔導主任李慧賢也說，口試、化學實作等測驗表現成關鍵，學生可能「失之毫釐，差之千里」。

不過劉駿豪也認為，甄試改制後，提供成績中段班考生更多利基。如淡江大學英文系，去年僅採計英文科，篩選倍率為三，錄取門檻至少十四級分；今年放寬為六，等於是英文科拿十三級分的考生也有望進入二階。考生做足功課，選填志願絕不會吃虧。