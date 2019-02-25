中一中洪兆志 獎學金捐公益

台中一中學生洪兆志熱愛服務與公益，學測拿了74級分。 圖／洪兆志提供 分享 facebook

今年學測首次採「選考」方式，科目少讓各校高分群大幅成長，落點分析是考生當前最大挑戰，各校建議多與師長對話，找出社會趨勢與自己未來方向。

今年不少考生不以醫科為目標，分數達標卻寧可改選理科；有學校鼓勵好學生，一口氣發30萬獎學金。

彰化高中校長王延煌表示，高分群比去年成長2、3成，校方辦「產業趨勢講座」提供給學生做參考，由於今年申請入學制度大改變，採計學測成績最多選4科，落點分析更具挑戰。

明道中學副校長陳炤華說，後續申請過程考生須與自己、師長對話，可諮商師長，找到符合性向、興趣的領域，才能進入理想校系。

台中一中今年考74級分的洪兆志，想學史懷哲當有人道關懷的醫生，他很早就以醫生為目標努力讀書，成績好拿到獎學金，就轉捐公益，還參加榮譽服務隊。

清水高中陳伯睿去年12月錄取交通大學百川學士學程，學測考73級分，最後仍選交大；蔡易憲穩紮穩打列讀書計畫，5科獲70級分，校內繁星排名居第一順位；鄭翼嘉家境清寒，與父親相依為命，拿下4科54級分。

立人高中女學生蕭筑云學測成績5科達75級分。 圖／立人高中提供 分享 facebook

立人高中學生蕭筑云5科滿級分，校方點鞭炮祝賀，依直升高中獎勵辦法立刻頒30萬元獎學金，好成績發大財。

員林高中謝予禾、利彥承的「國英數自」4科59級分，校長游源忠開心終於有學生考上醫學系，但兩人都說「再仔細想想」，利彥承透露自己更喜歡生物。

國立暨大附中應考學生近半數達全國均標以上，張仕昌4科55級分最高，可望透過繁星錄取台大，他選系不選校，考慮選政大商管科系。

南投私立普台高中陳維康72級分，鎖定朝醫護人員最緊缺的婦產科、外科努力；校方強調學生語文能力，英文頂標者逾校內應試生15%，展現超強外語能力。