學測成績公布 國文前、頂標同級分

2019-02-25 15:33 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



108年學測成績於25日公布，大考中心也緊接著公布了此次學測的相關統計資料。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 108年學測成績於25日公布，雖然多所學校今年決定不召開放榜記者會，但大考中心仍公布了此次學測的相關統計資料，其中國文科罕見地出現前標與頂標均為13級分的情形，而數學科滿級分人數也創下近5來新高，而這些數據是否與題目難易度有關，大考中心表示要再觀察。

5科全考數仍最多

根據大考中心資料指出，雖然今年考試制度改採選考制，但5科報考人數比例仍最多，佔71.13%，其次則是4科比例27.25%、3科比例1.04%，而報考2科及1科者均未達0.5%。而在報考類別中，基礎3科的國英數選考人數百分比均超過98%，國文更接近100%，而社會科選考人數達89.77%，自然科選考人數最少，為80.77%。

分數方面，國文、社會、自然的考生分數主集中在10-13、10-12、5-7級分左右，而英文與數學科各級分人數分佈則較散，其中分別以12至14級及8至11級分人數最多。大考中心表示，以今年各科成績標準對照前5年數據來看，除數學的5標分數皆有所上升外，其他四科標準無顯著變化。

國文前頂標同級分

而特別的是，或許因分數集中，國文科出現了罕見的前標及頂標均為13級分的情形，大考中心指出，上次出現同樣情形是在104年的學測，但是否代表國文考題太難，導致考超過13級分的考生太少？另外，今年數學滿級分人數接近7800位，為近5年來最多人的一次，這又是否代表今年數學考題較為簡單？對此大考中心皆表示不多作臆測，留待後續觀察。

最後大考中心提醒，此次學測違規事件約有733件，其中以學生未攜帶有效證件為最多，有357件，其次為學生攜帶電話、手錶等物品發出聲響，影響考試，有171件，第三多則是考生攜帶行動電話等違禁品，有86件，這些數據跟前幾年相比，發現仍是居高不下、沒有改善，希望媒體能多加報導，一定要讓學生家長注意並改善。

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