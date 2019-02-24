逛大學博覽會 多數學生前途茫茫

2019-02-24 22:36 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



大學博覽會的參展單位表示，人潮跟往年差不多，但對未來有疑慮的學生卻在增加。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 2019大學博覽會登場，多家參展單位表示，人潮沒有因少子化而受到影響，但1111人力銀行指出，對於未來前途迷茫的學生數量卻增加，另外，受到家長或同儕影響的學生比例也提升。台灣高等院校教育聯盟鼓勵學生，訂下目標後就要勇敢追夢，敢衝才會贏。

23、24日在台大綜合體育館舉辦的升學博覽會中，學生及家長把一樓會場擠得水洩不通，參展學校亦表示，人潮沒有因少子化問題而有顯著變化。但1111人力銀行指出，雖然人數未因少子化而有顯著差異，可是對於未來規劃有疑慮的學生比例卻在增加中，受到家長或同儕影響而選擇科系學校的學生比例也升高。

如在攤位上有一名學生，他填寫的興趣分析跟目標科系類別有明顯差距，這位學生表示，的確是因為家長不斷說讀這類科系才有未來，自己才會填這些科系的，但1111人力銀行提醒，固然家長的意見很重要，但最重要的還是自身有無興趣在此，才能讀的愉快，未來不管在工作或是人生上也才會快樂。

巨匠電腦也表示，大學讀什麼科系往往就決定自己的一生，因此一定要以自己的志向為最終參考，不用擔心因缺乏某項能力，而無法讀自己喜好的科系，因為很多能力是在大學傳授的。如果因過度疑慮而影響未來就學，最後痛苦的只有自己。

在三樓國外學校攤位中，台灣高等院校教育聯盟表示，跟往年相比其實今年人數並沒有顯著差異，而目前因學測成績尚未公布，學生的問題多集中於擔心自己考不好，因此對國外留學的夢想產生疑慮，不過他也鼓勵學生要勇敢追夢，敢衝才會贏。

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