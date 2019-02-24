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大學志願怎麼填 專家：選系也選校

2019-02-24 19:34台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

針對選校還是選系的爭議，胡天爵建議，除商管類要選校外，其他科系以選系為主。(ph...
針對選校還是選系的爭議，胡天爵建議，除商管類要選校外，其他科系以選系為主。(photo by 張朝瑋/台灣醒報)
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學測成績25日放榜，許多學生、家長對未來大學推薦該如何處理的心情也越來越著急。升學輔導專家胡天爵表示，大家對該選系還是選校一直有爭辯，但他認為除商管類科系因要建立人脈，建議選校外，其他興趣為主的人都選系，但最好是選系也選校。他也建議學生，放榜前就要考慮專注於推甄還是指考，以免兩頭空。

選系往往決定一生

胡天爵24日在大學博覽會上表示，許多學生及家長會有選系還是選校的疑慮，如果一定要二分，他會建議有志於商管類的學生，因未來職涯因素，一定要以能協助建立人脈的好學校為主，而其他興趣類型的學生則是以選系為主。

因為大學選什麼系往往就決定自己的一生，千萬不要被家長或同儕影響而選擇不喜歡的科系，胡天爵表示，即使你不喜歡就讀的學校，還有辦法在研究所時扳回一成，但選錯系往往就無法挽回了。若有些學生連自己興趣都不知道，他表示，可以參考在高二時所作的興趣評量，或是詢問一些已上大學或是大學畢業不超過3年的學長姐建議作參考。

胡天爵也指出，學生及家長絕對不要有熱門科系與冷門科系的迷思，熱門跟冷門都只是一時的，讀熱門科系就代表人才過剩，將來工作也會遇到僧多粥少的問題，反而冷門科系能有更多發揮空間。也不要想說先考上某名校的冷門科系後再轉到自己想念的系，據他觀察，轉系成功的比例只有一成。

推甄指考擇其一

今年學測制度改為五採四，胡天爵建議，學生在選擇志願時，要把自己類組的長處發揮出來，如文組學生就可以選擇會採計社會科分數的科系，如此一來，就可避免許多自然類組的學生一同搶名額。而若分數不合目標科系要求的學生，也不要抱著僥倖心態報名，因為現在都是採用程式篩選，一定會在第一輪就把所有不合格的人刷下，最後只是白白浪費自己報名的名額。

胡天爵語重心長地表示，在學測成績尚未放榜的這幾天，學生就要開始考慮是要全力拚甄試還是指考。學測放榜後大約有120天的時間準備指考，但若把心力分一部分到推甄上，如果推甄全沒上，會只剩90天的時間準備指考，因此要決定把全部心力放在何處，並全力做到好，否則一心二用的話，最後往往會兩頭空。

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