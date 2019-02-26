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鎖定跨領域、永續發展、國際溝通 解密大學最夯科系！

2019-02-26 10:43今周刊（特刊）

圖／今周刊提供
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【文／賴亭宇】

一○八年大學「個人申請」、「繁星推薦」校系參採學測科目改為至多參採四科，原本必考五科的制度已正式走入歷史。不過，針對不同校系的招生取向，你是否選好想要就讀的科系呢？究竟哪些大學校系最夯、未來前景最看好？大學校系該怎麼選，才能符合未來世代的人才需求？本刊採訪超過十位前瞻科系的師長、專家與學長姊，希望能有助考生看準趨勢、選對科系。

事實上，大學的科系發展與產業趨勢息息相關，所謂的熱門科系排行，其實是產業人才需求反映出來的結果。現在的熱門科系，以後不一定吃香。如果想要畢業後有好出路，就必須先了解科系的發展前景，以及潛力領域所需具備的核心條件，為自己選出最能培養未來前瞻能力的校系

根據2018年《遠見雜誌》最佳大學排行榜，台灣頂尖大學有綜合化的趨勢，各校都積極協助學生發展多元能力，希望打造整合型專業人才。例如國立清華大學致力強化人文社科領域的系所，另也設有科技管理學士班；國立台灣師範大學也重視發展跨領域課程，整合現有科目開設大數據、環境監測與防災、高齡服務人才培育等學分學程。

隨著科技進步與時代變遷，具備多元整合應用能力的人才，早已成了現代社會的中流砥柱。許多大專校院也因此逐漸發展出多元化的新興校系、學士班、跨院系學分學程，甚至是全校不分系學士學位學程，一來為提高招生率，二來更為因應社會與未來學習趨勢。如國立成功大學、台灣科技大學，皆設有全校不分系課程供大一新生修讀。

逢甲大學跨領域設計學院（d.School）院長佘日新表示，因為新科技的快速發展，傳統的科系畫分已越來越模糊，未來社會需要的是能夠連結不同領域知識的通才。像是前陣子很夯的工業4.0，相應的產業人才即必須整合應用機械、程式、設計等學問與技術，才能在實務上運作。

目前國際上發展最受注目的新領域主要仍是AI，因為應用層面太廣，佘日新認為，不管念文、理科系都必須學習相關知識，「至少要有基本素養，未來才不容易被AI取代」，建議在選擇校系時，將相關學習資源的多寡納入考量。

進一步來說，不只是理工人需要提升人文素養，人文學科的學生也需要學習STEM（science、technology、engineering、mathematics，即科學、技術、工程與數學）。未來，大學降低必修學分、增加選修和通識學分的學習方式可能會是主流。從大學考招新制改革，大學校系參採「學習歷程」的演變來看，能凸顯個人化優勢的跨領域學習，的確是時下趨勢。

圖／今周刊提供
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據報導，美國史丹佛大學就因洞悉了個人化學習在未來大學的重要，提出了「史丹佛2025」計畫，提出了開放大學、自我調適的教育、翻轉學習，以及目標導向學習等四大概念。國立中央大學副校長陳志臣表示，「大學教育一定要改變，才能因應時代所需。」他點出了國內外大學教育的共同目標。

永續發展》結合產業面實務應用

台北醫學大學副校長暨跨領域學院院長吳介信則認為，另一波潛力科系趨勢，可以從政府推動的5+2新興產業來觀察，包括智慧機械、綠能科技、亞洲•矽谷等，都將是帶動大學人才需求的重要拉力。再加上台灣社會高齡化，醫療照護、生技製藥、新農業等領域也深具發展潛力。

【本文節錄自《今周刊》─《2019前進大學》，未經同意禁止轉載。】

大學教育AI108學測放榜學測

今周刊（特刊）

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