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不看學測看經歷！高中職先就業 升大學錄取達9成

2019-02-18 23:57聯合報 記者章凱閎／台北報導

今年五十九個大學校系首度推出「青年儲蓄帳戶組」申請名額，多數不採學測成績，只看工...
今年五十九個大學校系首度推出「青年儲蓄帳戶組」申請名額，多數不採學測成績，只看工作經歷。 圖／聯合報系資料照片
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總統蔡英文重要政見「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，鼓勵高中職生先就業、不盲目升學。今年五十九個大學校系鎖定這類型學生，首度推出「青年儲蓄帳戶組」，包括成大政大等頂大也加入。最近放榜，七十名學生報考有六十三名取得入學資格，錄取率高達九成。

政府媒合各大專院校設「青年儲蓄帳戶組」申請名額，多數不採學測成績，只看工作經歷。

方案辦公室參事王俊權指出，去年調查一百六十八名學生表達升學意願，最終報考學生七十人，其餘多被廠商留任，或改讀在職進修部。

成大不分系今年招生響應「青年儲蓄帳戶組」，錄取十九歲的陳昱璟，彰師附工建築科畢業後，就到南投水里蛇窯陶藝文化園區負責導覽、ＤＩＹ課程教學。園區董事長林國隆也背書推薦，稱讚她邏輯清晰、虛心好學；她也是成大不分系錄取的首位高職畢業生。

政大傳播學院大一大二不分系錄取一位嘉義高中畢業、到城市商旅工作的黃同學。副院長陳儒修表示，由於做櫃檯服務，這位學生培養良好的情緒管理能力；為與外籍旅客互動，他自學英文，業餘時間赴海外當志工。傳播學院重視溝通能力，有意培育如此人才。

陳儒修也指出，傳院不分系原預期招收兩個名額，教育部規定學生職場體驗期間所撰寫的「雙周誌」，至少要占申請總分六成，卻因為缺乏督察、考核，內容，只見「工作流水帳」，看不到學生所思所想；而且部分學生從事基層工作，「在咖啡廳當服務生，與大學生打工差異不大」，喪失方案歷練學生的本意。

成大政大升學
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