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柯自比雍正、韓國瑜像韋小寶？ 但這一點太不像

假日都「泡」科博館 她特殊選才上中興大學

2019-02-16 23:50聯合報 記者喻文玟／台中報導

台中市忠明高中朱天愛熱愛科學，她為了多接觸科博館，遠從竹山來台中唸書，今年透過「...
台中市忠明高中朱天愛熱愛科學，她為了多接觸科博館，遠從竹山來台中唸書，今年透過「特殊選才」免考學測已錄取中興大學生命科學系。 記者喻文玟／攝影
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台中市忠明高中朱天愛今年透過「特殊選才」免學測已錄取中興大學生命科學系。她是南投竹山人，從小熱愛自然生物，隨身帶筆記本素描動植物再到圖書館查百科全書。為了就近接觸國立自然科學博物館，才選讀忠明。

朱天愛的父親是游泳教練、母親是英語家教老師，全家熱愛大自然，她從小跟著雙親溯溪、攀岩、泛舟、爬山，親近土地，被各種動、植物吸引，小時候手機上網還不方便，她會素描所見奇特的生物，對照百科全書，自己做筆記。

她說，竹山到科博館路程遙遠，單程要2小時，一天來回4小時車程，國中時花了很多時間通勤，就是為了接觸各類科普知識。3年前國中教育會考，有機會錄取中二中或文華高中，她卻偷偷填了忠明高中，因為忠明在科博館隔壁，走路2分鐘，放榜如她所願，媽媽卻很生氣。

朱天愛3年租屋在學校附近外宿，假日整天「泡」在科博館，報名擔任志工，在物理世界當了1.5年的解說員，累積服務時數142小時。她喜歡和小朋友分享科普知識，有時候解說不詳盡又剛好遇到專家或老師「糾正」，反而開心能學到更多。

朱天愛在班上成績非名列前茅，「英文、國文不太理想」，但能有耐心整天做實驗，參加機關王競賽、科展得到全市第3名、小論文全國特優。

忠明高中教務主任陳建銘說，朱天愛這類型的學生，學習較「偏科」，專長和熱愛科目很明顯，非常適合「特殊選才」升學途徑，她報名台師大、中興大學生命科學系都獲錄取。

朱天愛未來想走研究路線，選擇興大，夢想能再考進科博館當研究員，或走實驗室研究路線，推廣科普。

中興大學特殊選才
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