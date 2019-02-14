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程式設計先修檢測 明三千人應考

2019-02-14 23:35聯合報 記者章凱閎／台北報導

大學甄試起跑前，最後一場「程式設計先修檢測」（ＡＰＣＳ）明天登場。 圖／台北科大...
大學甄試起跑前，最後一場「程式設計先修檢測」（ＡＰＣＳ）明天登場。 圖／台北科大提供
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大學甄試起跑前，最後一場「程式設計先修檢測」（ＡＰＣＳ）明天登場。去年開始愈多大學資訊工程科系挪移申請入學名額，試辦「ＡＰＣＳ組」，採計檢測成績，也帶動ＡＰＣＳ報考人數大增，兩年倍增至三千名考生。

教育部去年開放大學招生採計ＡＰＣＳ，每系至多可挪移三個名額，透過面試、檢測成績篩選，招收程式設計偏才。試辦首年有廿二系加入，今年再增至卅一系、七十六個名額，包括成大資工系、工業與資訊管理學系，及交通大學資工系、中興大學資訊科學與工程學系等頂大都加入。

主辦檢測的台灣師範大學資訊工程系表示，此一制度，等於是給有意報考資工相關科系考生多一次機會，因此報考人數大增；以每年首場檢測為基準，二○一七年考生約一千三百人，去年成長至近兩千人，今年逾三千人。

台師大資工系副教授蔣宗哲認為，過去個人申請，考生書面資料多為高中資訊課成績，分數較不客觀；全國資訊學科能力競賽成績性質是比賽，並非人人有機會，相較之下，ＡＰＣＳ檢測兼具普及與公信力。

ＡＰＣＳ仍在推廣期，報名檢測全額免費；不過，升學制度納入檢測，也有家長團體指出，是變相鼓勵考生補習。寒假期間，補教業者也紛設短期衝刺班，要價上萬元。

ＡＰＣＳ檢測共五級分。蔣宗哲評估，實作題取得三級分，相當於資工系讀完大一的程度；畢業生則有四級分以上水準。觀念題著重讀懂程式語言，難度稍低。

程式教育
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