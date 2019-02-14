學測英文作文考台灣驕傲 考生寫「101」

2019-02-14 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



今年大學學測英文作文要考生敘述最感到驕傲的台灣事物。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年大學學測英文作文要考生敘述最感到驕傲的台灣事物，不少人聯想到一○一、太魯閣等景點，還有夜市、人情味、民主等台灣特色，閱卷召集人賴惠玲昨天說，要拿高分必須「寫出細節」。國文作文題目是「溫暖的心」，閱卷召集人林啟屏指出，考生多以父母、祖父母、師長、同學為敘寫對象，也有人提到讓座、扶長者過馬路、捐錢給街友。

大考中心昨舉行學測國寫、英文非選擇題評分原則說明會。英文非選擇題中譯英以台灣高鐵便利和快速為主題。政大英文系教授賴惠玲說，不少考生在詞彙使用和拼字有加強空間，例如「最便利、最快速」須用最高級型式，部分考生未能掌握，職場效率應是名詞而非形容詞，也有不少考生誤用。另外如choice、efficiency、convenient等單字有不少人漏字或拼錯。

英文作文要求考生敘述對台灣最感到驕傲的人、事、物、文化、制度等。賴惠玲說，考生描寫題材多元，例如台北一○一、花蓮太魯閣、台南寺廟古蹟等風景地貌，還有善良、民主等。

對如何介紹和行銷台灣特色，考生多以拍照、寫文章、製作影片上傳網路等型式為主，也有人提到可邀請外國朋友來台、舉辦國際活動等。賴惠玲說，作文重點在於「細節」，必須寫出細節和理由來支持。

政大中文系教授林啟屏表示，國寫共有兩大題，第一大題考生如果能依據圖示正確說明宣導對象，理由具體清晰，且對中小學禁含糖飲議題的立場言之有理、論述清晰，就能得到最高的A+級（廿二至廿五分）。

第二大題第一小題要求考生閱讀甲、乙文後，分別說明陶潛對於人子、外公對於阿啟伯的善意，若能將陶潛對人子、外公對阿啟伯的心情解讀深刻，且生動敘寫和深刻分享自身經驗及從經驗所獲體會，就能得到A+級。

林啟屏說，至於作文「溫暖的心」，考生多半以溫暖情感的啟發者為敘寫對象，包括他人給自己溫暖或是自己給他人溫暖等。作文如解讀深刻、敘述生動、結構嚴謹、文辭優美，可得A+級。但有考生只畫一張昆蟲的圖，屬於違規卷。