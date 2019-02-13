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作文強調文法精確 措辭清晰定高下

2019-02-13 16:35台灣醒報 記者施養正╱台北報導

108學年度學測國文、英文非選擇題展開評分作業。（photo by 施養正/台灣...
108學年度學測國文、英文非選擇題展開評分作業。（photo by 施養正/台灣醒報）
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文法到位措辭精確是致勝關鍵！學測英文科閱卷召集人賴惠玲表示，今年學測英文科非選題目親近考生，寫作上若能語意通順、邏輯順暢、文法到位，成績必然樂觀，但考生往往疏漏單詞的拼字和時態運用，這些細節是「A級」與「A+」級的決定關鍵。

賴惠玲指出，寫作重點在測驗考生能否運用日常詞彙及句型連貫成120字以上篇幅的短文，今年主題「驕傲的台灣文化」十分貼近考生生活，大家的起跑點相同，搶分關鍵在於用字、拼字、單複數一致性及動名詞時態運用，句型翻譯的部分許多考生忘記使用最高級形容詞被扣分則相當可惜，只要掌握這些細節，文章清楚切題、邏輯組織完整，應能拿到不錯的分數。

國文非選題方面，考驗考生能否依照圖示切中政令宣導的對象，且對宣導主題言之有理，論述清晰，閱卷召集人林啟屏提醒，文章強調具體、扼要，而字數未達要求、錯別字過多一定會斟酌扣分。另外，第二大題長文部分，則注重自身經驗的分享，並回扣主題的深刻情感，要求敘文細膩、結構穩妥，在斷句及標點符號使用上會斟酌扣分。

林啟屏補充，本次國文非選考驗高中生的知性統整判斷及情意感受及文章抒發等語文能力。閱卷委員皆為各大學國文、語文教育及通識教育相關師資組成，其中召集人更為大學專任教授，預計將從3000份抽樣試卷中依「A+」到「C」級分數訂定評分標準，製作閱卷參考手冊供委員使用，作為評分參考。

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