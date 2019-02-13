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實驗大學申請辦法 月底公布

2019-02-13 00:15聯合報 記者章凱閎／台北報導

立法院前年完成「實驗教育三法」修法，首度讓實驗教育延伸至大學。 圖／聯合報系資料...
立法院前年完成「實驗教育三法」修法，首度讓實驗教育延伸至大學。 圖／聯合報系資料照片
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立法院前年完成「實驗教育三法」修法，首度讓實驗教育延伸至大學；教育部本月底將公布申請辦法，據指出，已有學校躍躍欲試，有意申辦「實驗大學」，要嘗試跨齡、跨領域、跨越學校圍牆的新型態教育。

據了解，已有國內實驗教育辦學者，想要將實驗教育向上延伸到大學，且不止一校。

少子化趨勢下，學生人數不斷下滑，全國實驗學校卻逆勢增加逾百所，現有一萬多名學生接受實驗教育。但台灣是否真需要一所「實驗大學」，各界有不同聲音。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，國民教育階段，因有課綱限制，教學內容受限大，實驗教育自有存在空間；相較之下，大學自主性高，學生有選課自由，老師授課方式多元，雲端學習也逐步普及，「有什麼是傳統大學不能辦到的？」

政大教育系副教授鄭同僚認為，大學雖有自由，綁手綁腳的地方也不少。一方面，學生受必修課、畢業學分規範；教師也有研究升等、社會服務的壓力；二來，大學存有官僚體制的慣行，組織結構翻轉並非一蹴可幾。

鄭同僚表示，國外實驗大學已打破傳統社會對大學的想像。例源起法國的「School 42」，不問學歷、背景，且無入學門檻、學費全額免費，讓學生自由競爭，比拚創新力、想像力，「現在錄取率比哈佛還低，畢業生受數位產業歡迎。」

鄭同僚說，許多實驗大學設計新型態招生方式，可吸引傳統升學主義下的落網菁英；且畢業生雖無文憑，但具備硬實力、軟實力，社會適應力不輸一般學士畢業生。對比之下，台灣大學還是相當僵化。

實驗教育推廣者、振鐸學會理事長丁志仁表示，國內許多學校經營者，有意朝實驗教育邁進，但礙於現行法規定中，實驗學校須「依據特定教育理念，以學校為範圍，從事教育理念之實踐」，換言之，學校實施「實驗教育」，只能全有，或全無，不接受部分學院、學系試辦。

是否能放寬標準？朱俊彰表示，此議題曾在立院修法時討論過，但因涉及「一所學校內，存在兩套治理機制」，需要更細緻研擬配套方案。

教育部政大少子化課綱
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