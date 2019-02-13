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大學推甄如何準備？ 讓你精準表達的星座面試好書

2019-02-13 10:28宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

各大學將展開甄選面試。 圖／聯合報系資料照片
各大學將展開甄選面試。 圖／聯合報系資料照片
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學測之後，面對大學眾多的科系的選擇與推薦甄選的準備，許多學生十分茫然與無助，不知自己是否能憑藉上傳資料與面試，在眾多優秀學子中脫穎而出（stand out）。

患得患失的心情，讓我也心疼起來。機會是留給準備好的人，努力不一定會成功，但是認真走過，能為自己的人生履歷，添增精采的紀錄。單憑落點分析加上親朋好友的經驗談，你可能就被七嘴八舌的建議轟炸到失去理智。最後一刻，把最珍貴影響一生的申請志願序，就胡亂地一指送出？與其事後懊悔自己把人生的機會，和未知的命運硬碰硬地下賭，不如事前針對自己的特質，截長補短，突顯自己的亮點，修正自己的弱勢，讓自己能知己知彼、百戰百勝。

怡慧老師推薦大家可以從星座選書中，在短期間找到自己特長，做出與自己相應的備審資料與面試準備。

一、牡羊座的熱情主動，最適合在面試或備審資料透過證據展現自己的熱情指數，這是經濟學中cheap talk，譬如說『我超想讀這個科系』，你必須拿出誠意來，有憑有據地列出細項，牡羊座通常都想憑著自己的自信闖關，但是面試要讓教授看到是你的誠意是什麼。如何在考生魚貫而進，說到讓面試老師快要睡著的時候，活絕妙的好故事，讓對方看到你的誠意與熱力，要不記住你也難。

二、面試其實是行銷術，把自己當成商品，認真地兜售，金牛座常常是金玉其內、敗絮其外的星座，明明真材實料又是奇貨可居的人才，卻羞於自薦或是為自己包裝。老師奉勸金牛座把面試當成一個目標，透過推薦甄選的機會，訓練自己的外顯能力，就像良禽擇木，你該為自己的人生尋找優質的、適合你的地方，大膽衝破侷限，勇敢秀出自己。做好虛擬面試準備，熟能生巧，以不變應萬變。

三、雙子座勝在多才多藝，敗也在多才多藝，天生耀眼的雙子座在第二階段要凸顯自己與科系相應的專長與能力的時候，常常會失焦，因為太有才而舉棋不定，不懂自己要展現何種出人意表的能力，進而大意失荊州。請雙子座專注思考自己和這個系可以 match 的特色，用可量化的數據、質化的事實去展現自己的潛質，並簡潔清楚說出未來四年的學習藍圖。

四、巨蟹座的暖心特質，在面試場合看來反成卡關的門檻。面試場上廝殺激烈，讓人目不轉睛、印象深刻，才有機會拔得頭籌。不過，巨蟹座可以展現自己的高 EQ、高人際溝通的能力，多少能讓星座的特質產生加分作用。但，千萬要注意的是：思考目標聽眾(教授)希望聽到什麼？巨蟹座容易把五花八門的學經歷自我感覺良好的說出，如脫韁野馬般，讓人聽完無感。

五、獅子座的王者之風，贏在自信滿滿，卻也讓人有桀驁不馴的負面觀感，如何展現獅子座擅長用系統思考，而非流於個人主義，這就是獅子座要特別修練的。建議可以進行層層解析個人潛質，如5W1H 的原則—What、Who、Where、When、Why、How，找出學經歷的價值性、重要性，進行科系間密切的連結，容易讓人看出你的競爭力。

六、處女座生性謹慎，對於科系選擇常常過於保守而錯失機會，雖說：成績是一時的，尋找「我是誰」才是一生的課題。但，面對自薦時代，處女座敏銳的觀察力與冷靜應對的談吐都是被萬中選一的特質。「第一印象」的形成僅需 40 秒鐘，這就是處女座能把握的時機，處女座對探索世界真理充滿熱忱，若能從細節去統攝出一個人生真理，思考力更是處女座高人一等的強項。

七、天秤座注意內外平衡，物質與精神合一。知之為知之，不知為不知的人格特質，反成天秤座面試的優勢。他展現誠懇與友善的人格特色，卻容易被面試犀利緊張的氛圍打敗，只要有人質疑或是挑戰他的論點，天秤座就容易棄守而兵敗如山倒似的自暴自棄。因此，天秤座要訓練自己的是面試時的抗壓性，不要自限於過往氣質談吐的優勢，面試如戰場上短兵相接，放下面子、沉得住氣，必能贏得勝局。

八、天蠍座擁有驚人耐力，以及過人意志力，過五關斬六將的馬拉松式面試，總能聰穎地抓住話語權，攫住他人目光，天蠍座就是站在山巔上的贏家。但，天蠍座易被自己的完美主義困住，面對問題時，常困於左思右想，反覆琢磨，反而給人一種深沉的錯覺。尤其，天蠍座一受激惱，容易憤怒，失去理智，切忌和面試老師唇槍舌戰起來。每個問題本來就沒有標準答案，重要的是一個人態度與氣度。

九、射手座天生就是一個能放膽去築夢的冒險家，不受拘束的射手座其實很怕被品頭論足，更容易被他人睥睨的眼神傷到遍體鱗傷。射手座的真誠足以融化他人，但天馬行空的思緒常讓他人跟不上他的步調。面試不是聊天，收斂瀟灑不羈的玩世不恭，說個好故事感動面試教授，讓他對你刮目相看，有條理地在故事之後，下個註腳，讓他覺得射手座原來也是值得信賴與依靠的人才。

十、魔羯座是最專心認真做備審資料的星座，因此他容易贏在專業導向的口試問題。不只會收集「共同題型」，如自我介紹、報考動機、未來方向。還會針對「個別題型」進行準備，找到具有強烈正當性的答案，如與科系相關的專業用語與未來發展等。無論普通題型，還是獨門題目，摩羯座要跳脫八股答題模式，想要突破重圍，摩羯座最好是能夠找到扣題又特出的答案，讓人看出你腳踏實地又曖曖內含光的潛能。

十一、水瓶座富有創意與研究精神，十分適合鑽研學術題型，但標新立異、顛覆傳統，必須立基在專業證據上，才能創造個人化最佳擬答。透過強調性，誇大優點、縮小缺點，從訓練表達技巧，找到交談秘訣，切入重點、打動人心。尤其論述有深度避免膚淺的應付式答案，舉例有廣度讓回答內容豐富多元，如此就能讓水瓶座立於不敗之地。

十二、面對漫長的備審資料準備到面試關卡，多愁善感的雙魚座常常陷入虎頭蛇尾的困境，面對面試教授的提問，不是想要勝過對方，而是善用邏輯、讀懂人心、控制情緒，讓自己不切實際、優柔寡斷的性格，找到為自己而戰的自信心。雙魚座的真正的影響力，在於豐富的想像力與創造力，只要找到自身語言魅力，就會成為優雅又互動度高的說服者。

怡慧老師十二星座表達術推薦書單

書單

星座

火象

牡羊獅子射手備註

書名

連卡內基也佩服的7堂超溫暖說話課：為何辯才無礙很吃虧？因為要贏得感情，你得輸點道理！TED TALKS 說話的力量：你可以用言語來改變自己，也改變世界 TED唯一官方版演講指南

真誠，就是你的影響力：一開口就收服人心的5個雙贏溝通準則火象多才多藝、靈活變通、適應力強。善用說話術就能說出動人感情、分析透徹、真誠溝通。

作者

山﨑拓巳克里斯．安德森鮑伯．柏格、

約翰．大衛．曼恩

出版社

大樂文化 大塊文化 遠流

土象

金牛 處女 摩羯 備註

書名

超說服心理學 容易緊張的人，如何說話？：年薪千萬說話大師教你克服緊張，一開口就吸引人 99%的人輸在不會表達：話說對了，事就成了。公司裡該怎麼說話？麻煩就沒了。

別輸在不會表達上2

土象務實穩健，分析利弊得失，十分精準。只要擺脫緊張缺乏自信的缺點，就能展現超強說服術。

作者

神岡真司 酒井美智雄 李勁

出版社

采實 核果文化 大是文化

風象

 雙子 天秤 水瓶 備註

書名

千萬講師的50堂說話課 說理Ｉ：任何場合都能展現智慧、達成說服的語言技術 真希望，我25歲就懂這些事：學歷不頂尖，缺乏好口才，也能脫穎而出的職場變身計畫風象理性又創新，好奇心強，探索度高，善於找到說理論點與創造出眾的說話風格。

作者

王永福、謝文憲

 傑伊．海因里希斯 夏目俊希

出版社

 商周出版 天下雜誌 方言文化

水象

 巨蟹 天蠍 雙魚 備註

書名

五星級溝通術，你的成功巨浪 讓人無法拒絕的神奇字眼：話該怎麼講，結果立刻不一樣？只要改變幾個字，瞬間消滅對話中的負能量 圖解49個讓人一聽就懂的簡單表達

水象情感豐富直覺力強，易感的個性適合圖解方式，用神奇字眼及有技巧的溝通，創造成功的溝通術。

作者

 卡曼‧蓋洛 菲爾‧瓊斯 速溶綜合研究所

出版社

先覺 大是文化 今周刊

迎戰面試做好精準表達的準備，進入會場後，面帶微容、精神抖擻，表現謙恭有禮、自信樂觀，然後，就好好向面試教授推薦自己的優勢吧！你不只要有安全過關的標準答案，更最重要的是，收集既誠懇又讓令人印象深刻的故事，在屬於自己星座的表達術中，輕鬆展現自己與眾不同的專業應對吧，相信蓄勢待發的你，已經勝券在握，為自己成功拿到漂亮的大學入學券了。

面試星座宋怡慧

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
邀請同學、老師、家長來信說說煩惱，怡慧老師用心聽：udn.edu1@gmail.com
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