台大十餘系組 首度優先錄取弱勢生
多元入學早期常被抨擊為「多錢入學」，對弱勢生不利。為扭轉這個刻板印象，今年包括台、清、交、政、成大等多數頂尖大學，個人申請都特設弱勢生組別或優先錄取弱勢生；台大物理、外文等十多個系組今年首度保障各優先錄取一名中低或低收入戶生。
此外，為保障離島、原住民高中生就學機會，今年大學繁星、申請等甄選入學共一千多個系組、開出五千多個外加招生名額，尤其台大電機、法律等第一、二類組第一志願都外加名額給離島或原住民生。
大學招聯會執秘、清大教務長戴念華說，很多家長至今仍認為指考分發最公平，其實申請入學透過保障名額、降低門檻等措施，更能照顧到弱勢生、招到考試相對不利的族群。
戴念華以清大開辦多年的「旭日組」為例，今年分五組共招收卅三人，低收入、中低收入戶或特殊境遇家庭弱勢生優先考量，不但免甄試費，到校面試時還補助交通及住宿費；且入學後減免學雜費、住宿費，每年還可領十萬元獎學金，讓學生不用打工、專心念書，表現不輸給一般生。
台大註冊組主任李宏森指出，台大五年前就開辦單招、免試的「希望入學」，新學年錄取卅五名經濟弱勢、特殊境遇、新住民子女，著重是否具有利他、關懷的人格特質及學習潛力。
台大今年進一步開放各系自由設定申請入學優先錄取弱勢生，包括物理、外文、政治、經濟、社工、地質、護理、森林等十幾個系組都各釋出一個名額。弱勢生進入二階段甄試，若未達錄取標準，系上可視情況優先錄取。
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