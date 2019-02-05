台大十餘系組 首度優先錄取弱勢生

2019-02-05 02:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／專題報導



台大物理、外文等十多個系組今年申請入學首度保障各優先錄取一名中低或低收入戶生。 本報資料照片 分享 facebook 多元入學早期常被抨擊為「多錢入學」，對弱勢生不利。為扭轉這個刻板印象，今年包括台、清、交、政、成大等多數頂尖大學，個人申請都特設弱勢生組別或優先錄取弱勢生；台大物理、外文等十多個系組今年首度保障各優先錄取一名中低或低收入戶生。

此外，為保障離島、原住民高中生就學機會，今年大學繁星、申請等甄選入學共一千多個系組、開出五千多個外加招生名額，尤其台大電機、法律等第一、二類組第一志願都外加名額給離島或原住民生。

大學招聯會執秘、清大教務長戴念華說，很多家長至今仍認為指考分發最公平，其實申請入學透過保障名額、降低門檻等措施，更能照顧到弱勢生、招到考試相對不利的族群。

戴念華以清大開辦多年的「旭日組」為例，今年分五組共招收卅三人，低收入、中低收入戶或特殊境遇家庭弱勢生優先考量，不但免甄試費，到校面試時還補助交通及住宿費；且入學後減免學雜費、住宿費，每年還可領十萬元獎學金，讓學生不用打工、專心念書，表現不輸給一般生。

台大註冊組主任李宏森指出，台大五年前就開辦單招、免試的「希望入學」，新學年錄取卅五名經濟弱勢、特殊境遇、新住民子女，著重是否具有利他、關懷的人格特質及學習潛力。

台大今年進一步開放各系自由設定申請入學優先錄取弱勢生，包括物理、外文、政治、經濟、社工、地質、護理、森林等十幾個系組都各釋出一個名額。弱勢生進入二階段甄試，若未達錄取標準，系上可視情況優先錄取。