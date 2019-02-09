面試準備中、英文…忌穿牛仔褲、迷你裙 別回答不知道

2019-02-09 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／專題報導



準備面試前，考生可到心儀的大學走走，了解科系需要的學生特質。本報資料照片 分享 facebook

參加大學甄選入學，常發生考生學測級數不相上下，面試成為決勝關鍵。甄選入學專家胡天爵指出，不同科系的面試標準不同，如醫學院希望學生有團隊精神、不批評人；商管希望學生能力強、對自己有信心。學生最重要的是誠懇、自然，展現出真實的自己。

面試會問什麼題目？在建中任教近40年的退休教師陳美儒表示，先要了解各大學科系面試的目的：了解考生。根據調查，面試官想了解考生的面向包括：對該校系的興趣、思考能力、表達能力、人格特質與價值觀、專業能力、校系認同與特殊才能。考生可以根據這些項目，準備自己的答案。

陳美儒建議考生上網搜尋學校與科系的資料，最好還能知道教授的相關背景和研究領域，從中思索考題。或是到各校走走，向該系學生打聽這幾年面試的題目。

為培養面試的臨場感，減少面對教授的緊張，陳美儒建議考生面試前，以備審資料中的「自傳」內容為主，各準備一份三分鐘、五分鐘和十分鐘的演講稿介紹自己，最好還能擁有中、英文簡介的能力。

「時事題」一直是教授最喜歡的問題，胡天爵建議學生，上網搜尋該科系一年以內的相關新聞，不但了然於心，考生還要有自己的看法。

網路上流傳面試的「考古題」，胡天爵認為，考生可以知道考古題，但千萬不要給考古答案，「題目一樣，但必須講不一樣的答案」。他舉例，每個醫學系面試都問「你為什麼要當醫生」，如果考生回答千篇一律的「濟世救人」，肯定不會給考官留下好印象。他指出，許多考官會根據你的自我介紹問問題，聰明的學生，應該將教授的問題引導到你最擅長的話題上。

遇到太難的問題，陳美儒建議考生可以禮貌表示「對不起」，請教授再說一次，為自己爭取時間。若真的不懂如何回答，可以婉轉表示以後會多注意這方面資訊，千萬不要直接回答：「不知道」。胡天爵建議考生，面試時常保微笑，考官挑你毛病時，千萬不要動怒，他透露，醫學系面試經常會找精神科醫師觀察考生，你的一舉一動決定你是否有當醫生的耐心。

面試怎麼打扮？陳美儒表示，最重要的是「符合自己的身分」，別過度打扮、也不要失禮。男生不必穿西裝打領帶、女生也不必穿著過於正式或華麗的衣服。她認為，女生穿襯衫搭裙子很正常，千萬不要穿超短褲或迷你裙；男生則穿襯衫配長褲即可。此外，忌穿牛仔褲、運動褲上場。