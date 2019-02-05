大學指考分發不到3成 甄選入學別放棄

2019-02-05 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／專題報導



學測過年前考完，年後26日寄成績單，大學甄選入學緊接著在3月陸續登場。本報資料照 分享 facebook

學測過年前考完，年後廿六日寄成績單，大學繁星推薦、個人申請及四技申請入學緊接著在三月陸續登場。教育部統計，今年大學繁星、申請占總招生名額近七成，指考分發只剩不到三成，清大電機、交大電機等部分校系，留給指考名額更不到一成，考生千萬別放棄甄選入學，要全力以赴。

教育部統計，今年大學各入學管道招生名額，考試分發只占兩成三、繁星一成五、申請五成二，單招、運動績優等其他管道約一成，凸顯甄選入學已成大學招生主流。尤其幾所頂尖大學甄選招生比率都過半，以清大逾七成五最高、交大也約占七成五，交大電機系留給考試分發名額甚至不到百分之五。

至於政大甄選比率較低，只約五成六；台大也只占五成七，保留四成二給考試分發，台大醫學系的考試分發名額還有四成六，但電機系也只剩不到三成。

考生廿六日接到成績單後，可先報名繁星推薦，但要由學校推薦，依校系規定限在校成績至少全校排名前百分之廿到五十才可報名；招生校系分為八個學群，每名應屆考生僅限推薦報名至一所大學的一個學群，要先通過學測篩選，再比在校成績排名等項目，第八學群的醫學系要加考甄試。

繁星推薦三月十八日放榜後，大學個人申請緊接著登場，三月廿日起報名，不分應屆、非應屆畢業生，可自由報名最多六校系，但同一校可報名幾系，各校自訂，例如台大限定只能報五系，且台大每系二階段甄試報名費多達一千五百元，考生要衡量實力與經濟情況。

台科大、北科大等四技日間部，每年也釋出上萬名額招收高中生，三月十八日起報名，每人最多報名五校系，以電機資訊、設計、商管、外語、藥學等類科最熱門。

值得一提的是，大學個人申請雖然最多考報名六個系，但以往二階段甄試撞期嚴重，不只同樣競爭的校系對撞，連像台大內部很多系也撞在同一天，引發考生、家長抱怨。

招聯會執秘、清大教務長戴念華說，今年甄試日期也已協調各校盡量錯開，撞期同一天的，都不到兩百個校系，以四月十三日有一二八系、四月廿日有一二四系最多，若再扣掉可分不同時段甄試、與自己實力或興趣差太多的校系，考生報名校系撞期比率，已大幅減少。