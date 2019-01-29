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大學違規招生 減招比率將提高

2019-01-29 23:45聯合報 記者吳佩旻馮靖惠／台北報導

教育部最近修法，提高學校因違規招生扣減的招生名額比率，圖為升學補習班。 圖／聯合...
教育部最近修法，提高學校因違規招生扣減的招生名額比率，圖為升學補習班。 圖／聯合報系資料照片
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少子化讓大專校院經營備感壓力，近年違規招生事件頻傳。為避免影響學生受教權，教育部最近修正公布專科以上學校總量發展規模與資源條件標準，提高因違規招生扣減的招生名額比率。教育部高教司副司長梁學政昨天指出，原本最多扣減違規學校前一年度核定的百分之五名額，未來增至最多扣減三成，規定更嚴格。

去年有私校遭踢爆違法招收斯里蘭卡外籍生，教部深入調查後，還發現學校將推廣教育學分班學生逕轉為正式學位生，全案移送法辦。

梁學政指出，大學法規定，大學必須經公開公正招生程序，各校應擬訂招生規定，報教育部核定後，訂定招生簡章。近來受少子化影響，有些學校出現便宜行事的作法，侵害學生的受教權，因而修改相關規定。

大學如違規招生，提高至最多可扣減三成招生名額。梁學政說，如屬可改善的情況，會要求學校限期內改善，不會立即扣減名額；但是，如違法招收境外生，因學生已招進來，無法立即改善，就會提高減招名額，情節重大者最多可達三成。

條文也增訂，碩士班、碩士在職專班及博士班近一學年度新生註冊人數未達該學年度核定名額三成、其他學制班別未達十人，得由學校提出申請該班別下一學年度停招，並將名額寄存或調整到同一學制。

梁學政指出，學士班一班約四十五人，近年系所縮減規模，有的班級人數僅零星幾人，可能有併班上課的情況，考量各系專精不同，學生學習品質恐受影響，因此新增此規定。

此外，為避免境外生打工時遭遇不當待遇且求助無門，教育部昨宣布，今年起將優化境外生輔導機制，包括建置境外生專屬網頁及意見信箱、服務專線、跨部會通報網路平台及辦理座談會等，並製成民眾版及學生版懶人包，供民眾下載點閱。

另也邀集外交部、勞動部、內政部等單位組成平台並建立輔導通報機制，解答學生在台求學及生活疑問。

教育部少子化勞動部高教外籍生

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