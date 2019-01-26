學測國文／「延禧攻略」入題 考生也喊「潮」

十三點八萬人報名的學測昨登場，許多考生提早到場，做最後複習。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

十三點八萬人報考的學測昨天登場，首日考英文、國文、社會科。今年國文科考題多元，大陸宮廷劇「延禧攻略」，及羅大佑、李宗盛等人的歌詞都入題。有考生直呼題目很「潮」；也有考生抱怨，題幹長，要看很多遍，差點寫不完。

學測國文比照去年，選擇題與寫作分開考，今年選擇題共考四十二題，有不少跨科考題，還出現漫畫式考題，包括單選第四題考國防類產業需求調查、第十一到十二題考陳樹菊小行星。此外像帶狀商店街、旅行社文案、瓦特紀念展覽等時事也融入考題。

台北市高中教師團表示，今年試題平易近人，明顯將國文科視為語文工具，落實情境化、跨領域、跨學科、整合運用能力的新型考題，很符合新課綱素養導向。中山女中國文老師李明慈說，整份試卷設計嚴謹，取材橫跨科普、經濟、史地，素養題型與傳統題型比率各半，頗具誘答力，考生須細讀文本才能作答，不太能亂猜，具鑑別度。

高中師：驚嚇指數偏低

中正高中國文老師張青松表示，今年試題「驚嚇指數」偏低，但考了不少邏輯題型，考驗考生的思辨能力。另題中出現許多藝術評論，包括牡丹亭及音樂人馬世芳在樂評中敘寫李宗盛、羅大佑等人作品。將歌詞放在題幹中能引導考生去探究某些流行音樂為何使用這些韻腳，從中聽出世代的脈動，鼓勵他們懂得去鑑賞、進而投入創作。

闈內高中教師認為，「跨領域、跨考科」是今年命題重點，取材以文藝為基礎，多為高中A類選文，如古文卅篇、琦君、梁實秋、簡媜等現代文學作家作品，難易適中，具鑑別度。另今年扣緊時事，如去年正式命名陳樹菊小行星、工業革命代表人物瓦特逝世兩百周年等。

閱讀測驗 白話文細節很多

台中一中鍾姓考生說，「命題委員應該有追劇、熱愛音樂」，文言文閱讀測驗以「延禧攻略」入題；題組考羅大佑、李宗盛的歌詞，都不難懂，算是「潮題」。同校謝姓考生說，他寫來感覺偏難，閱讀測驗白話文要一直反覆閱讀，才能判斷出答案，細節考很多，文言文閱讀測驗考「延禧攻略」反而簡單。

考驗耐性 燒腦題像考社會

另有考生反映，考國文要很有耐性，因頭腦要隨著題目的敘述一直轉。像第四題給考生一個表，是摘自國發會「一○七至一○九年重點產業人才供需調查及推估報告」，要依據國防類產業需求調查回答最適當的敘述，「這應該不是考國文，比較像是社會科考題耶！」

得勝者文教歸納，國文考題有三大趨勢：一是素養導向，出現生活實踐、圖表題、流行音樂研究、學術情境和評論等；二是跨領域，橫跨理科、天文學、用科學論紅樓夢等；三是課內外整合、白話與文言兼顧。其中台大外文系教授張小虹的文章「我們都是青少年」列入考題，延伸的第廿六題有爭議，答案選A和D都可。