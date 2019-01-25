大學學測 屏東6證件違規

舉重小子林高毅因意外受傷導致下半身癱瘓，人生觀也因此改變。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

大學學測昨、今兩天舉行，高雄無重大違規，有糊塗考生跑錯考場，讓警察與試務單位上演一場「緊急救援」；屏東有6件證件違規。今繼續考數學、國文寫作與自然。

昨天高雄考區第1節英文科考試有名糊塗女考生跑錯試場，警察馳援從左營高中試場急送到所應試的中山高中試場，再由高雄大學考生服務隊接力，連走帶跑，趕在截止進場時間前2分鐘到應考教室，有驚無險完成即刻救援任務。

雄中考場有名考生的手機放在包包置放區，考試過程中突然鈴響，依規定須扣當科1級分，後悔莫及。

高苑工商考生林高毅原本是學校舉重隊成員，高一時在一場颱風後清理環境時，被樹壓傷第9、10、11節胸椎，神經完全截斷，造成下半身殘癱。這場意外讓他的人生改觀，以前只想找個簡單的工作養活自己，想好好讀書考試，認認真真過生活。

林高毅一大早獨自坐著輪椅從家裡搭捷運到高雄市文化中心站，自已滑著輪椅到1公里外高師大試場。他希望能考上大學唸電子、工業設計相關科系。

屏東考區無重大違規，仍有6件證件違規，試務中心提醒考生，今天應試一定要隨身攜帶國民身分證正本應試，只拿學生證或沒有照片的健保卡並不符合規定。

昨天第一堂考英文，考生普遍反應題目好寫，作文題目「台灣最讓你驕傲的是什麼」算好入手，很多考生寫台灣人情味及美食。下午社會科讓考生哇哇叫，早就被列為熱門時事猜題的中美貿易大戰果然入題，有考生還是說「太難了」。