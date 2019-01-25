學測首日苗栗考區2違規 忘帶證件手機響

2019-01-25 19:42 中央社 苗栗縣25日電



大學學科能力測驗今天登場，苗栗考區考場設於國立苗栗高中，今天考試首日整體秩序良好，但仍有2名粗心學生分別忘帶證件、手機響起，被記錄違規事件，該考科將扣分。

108學年度大學學科能力測驗今、明兩天舉行，苗栗考區事務由國立聯合大學承辦，考場設於國立苗栗高中，經統計，今年考生1642人，較107學年度的1803名減少161名考生。

苗栗考區總幹事、聯大教務長黃素真表示，今天考試首日，上午考英文，下午為國文(選擇題)及社會科，缺考人數分別為14、20及19人，考場秩序大致良好，未發生重大違規、舞弊情事，不過仍有學生一時粗心造成違規。

黃素真指出，一名女考生在第一節英文科時，未攜帶有效證件，家人於該節考試結束後緊急送達；另一名學生則是在下午國文科時，手機鈴聲響起，兩起事件都做成違規紀錄，回報大考中心，依規定該考科將予以扣分。

黃素真表示，明天仍有數學和國寫及自然3科測驗，考試時間至下午4時50分結束，提醒考生攜帶身分證、駕照等有效證件應考，考試時手機絕對不可隨身攜帶或放在抽屜裡，可交給陪考人員保管，手機最好關機以防萬一，若手機放在「臨時置物區」內，發出聲響都視同違規扣分。

苗栗縣政府則在苗栗高中考場設置「苗栗縣政府考生服務處」，提供礦泉水、急救藥品、文具等，並設有醫療站，由建功國小校護進駐，為學子及陪考家長提供暖心服務。