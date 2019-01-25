學測首日桃園考區19件違規 試務中心提醒這件事

2019-01-25 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



學測第一天落幕，考場之一桃園高中數千名考生傍晚陸續步出校園，心情顯得輕鬆，桃園考區統計3個考科發生19件違規，皆非重大違規事件，最後一節考社會考科，有4件違規，其中3件是手機或電子表發出聲響，另1件是鈴響後持續作答，試務中心特別提醒，明天考試還有一天，請考生務必將手機關機，並放在指定置物區，若發出聲響就會被扣分，得不償失。

桃園考區試務由長庚大學承辦，武陵高中、陽明高中、桃園高中、國立北科大附屬桃園農工都是考場，長庚教務長歐陽品說，今天學測第一天，大致情況良好，也沒有發生考生跑錯考場的烏龍，往年曾有考生誤以為桃園陽明高中為台北的陽明高中，竟跑到台北去，今年加強提醒幸沒有發生。

學測首日考英文、國文與社會3科，累計違規共19件，以手機或電子表發出聲響共7件最多，其次為未帶有效證件6件，其餘違規項目則有鈴響後喝水、考試結束後持續作答等，皆依照情節不同被扣該科1至2級分。