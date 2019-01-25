腦麻生要拚特教系 「想要回饋社會」

2019-01-25 13:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



大學學測今登場，台大博雅教學館的身心障礙考場，今年有包括自閉症、學習障礙等140名考生應試。患有腦性麻痺、行動不方便的黃姓考生說，他從小接受過許多特教老師協助，成長過程也感謝老師與同學的幫忙，希望考上特教系，回饋社會。

台灣大學註冊組主任李宏森表示，今年身心障礙考生有461人，台大身心障礙考場的140名考生，包括自閉症、學習障礙、視覺障癡、腦性麻痺、肢障、亞斯伯格、妥瑞氏等，台大也設七個單人考場。

身心障礙考生應考輔具包括電腦、擴視機、放大鏡、手杖、點字機、盲用電腦、立語播放器等，還有考生要使用電動輪椅、呼吸器、抽痰管、營養飲品、緊急藥物、供氧設備、糖水、胰島素等。

許姓考生申請用電腦作答，她說，去年右手不明原因無法施力，就醫做過MRI、抽血等檢查，仍找不到病因。她今年向大考中心申請電腦作答、延長作答時間等協助。因為興趣是設計，她的目標是實踐大學的服裝設計系。

另一名廖姓考生，原本去年要考學測，但前年11月發生意外住院，無法如期應試，出院後至今仍得坐輪椅。為了讓她能順利應試，考場人員還協助調整桌子高度。她對出版社有興趣，志願是中文系，希望日後能在出版社工作。