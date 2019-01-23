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學測明登場 今天下午查看試場

2019-01-23 23:55聯合報 記者張錦弘吳佩旻／台北報導

十三萬八千多人報名的學科能力測驗明、後兩天登場，今天下午二到四時開放查看試場。 ...
十三萬八千多人報名的學科能力測驗明、後兩天登場，今天下午二到四時開放查看試場。 圖／聯合報系資料照片
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十三萬八千多人報名的大學學科能力測驗明、後兩天登場，今天下午二到四時開放查看試場。為減輕少考生壓力，今年大學入學規定最多只能參採計四科學測成績，學測也因此改採「選考」而非五科全考，但為確保最多入學機會，仍有七成考生五科都報考。

大考中心提醒考生，今年學測仍比照去年不製發准考證，只寄發考試通知，但這非應試必要文件，考生入場仍須攜帶身分證或有照片之健保卡、護照、駕照、居留證等其中一項正本，違者扣該科成績一級分，並得連續扣分，若整天未攜帶，將來錄取大學恐從國立掉到私立。

大考中心統計，今年學測五科全考雖減為九萬八千多人，但仍占總數約七成；至於個別科目，以較多校系採計的國文、英文報考人數最多，均為十三萬八千多人，數學也有十三萬六千多人；社會科十二萬四千多人報考，自然科最少，僅十一萬一千多人。

今年學測部分考科節次及考試時間調整。首日上午考英文，下午考國文選擇題、社會；次日考數學、國文寫作、自然。今年把有非選題的英文及國寫分列兩天，較少人選考的自然、社會科移至最後一節。

至於各科考試時間，國寫、社會及自然都延長十分鐘，國寫從八十分鐘延為九十分鐘，社、自從一百分鐘延長至一百一十分鐘；國文選擇題為八十分鐘，英、數維持一百分鐘。

大考中心統計，每年學測違規最大宗為手機、或智慧型手表等穿戴式裝置發出聲響，入場前除有效證件及文具，手機等物品可交給親友保管，或放在臨時置物區，並關閉鬧鈴功能，最好能關機。

另根據試場規則，考生應試時不得飲食、抽菸、嚼口香糖，但可帶口罩、手套、圍巾及非電子式的傳統暖暖包。

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