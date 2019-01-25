108年大學學測 英文國文社會科試題解答出爐

2019-01-25 19:25 聯合新聞網 綜合報導



學測考生把握準備時間衝刺。記者余承翰／攝影 分享 facebook

108年大學學測25、26日登場，首日舉行英文、國文選擇題及社會科，由得勝者文教提供參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

第二天考試科目則為數學國寫與自然。今年學測申請首度採「五選四」制度，而非5科須全考。部分科目考試時間及考試時程也有所調整，國寫、社會及自然都延長10分鐘，國寫從80分鐘延長到90分鐘；社會科、自然科從100分鐘延長為110分鐘，國文為80分鐘；英文科、數學考科均維持100分鐘。

(更新時間：19:25)

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參考解答／得勝者文教 試題來源、正式解答／大考中心

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