108年大學學測 英文國文社會科試題解答出爐
108年大學學測25、26日登場，首日舉行英文、國文選擇題及社會科，由得勝者文教提供參考解答，正確答案以大考中心公布為準。
第二天考試科目則為數學國寫與自然。今年學測申請首度採「五選四」制度，而非5科須全考。部分科目考試時間及考試時程也有所調整，國寫、社會及自然都延長10分鐘，國寫從80分鐘延長到90分鐘；社會科、自然科從100分鐘延長為110分鐘，國文為80分鐘；英文科、數學考科均維持100分鐘。
(更新時間：19:25)
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108學測解答
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參考解答
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大考中心公布解答
|英文科
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試題、解答
|國文科
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(選擇題)試題與解答
國寫試題
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(選擇題)試題與解答
國寫試題
|社會科
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試題、解答
|數學科
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試題與解答
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試題、解答
|自然科
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試題與解答
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試題、解答
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參考解答／得勝者文教
試題來源、正式解答／大考中心
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