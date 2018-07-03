親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略
35th政大金旋獎

馬英九再選總統？韓國瑜：說到他的能力 基層多搖頭

史上最大咖！NBA神級球員哈登將上「玩很大」

影／家長嫌空調不夠冷換教室 大考中心實測17度超傻眼

2018-07-03 14:44聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

今年大學指考部分地區氣候炎熱，北部某試場昨天有一間教室上午發生冷氣機故障，下午修復後，今天正常運作，但仍有家長反映冷氣不夠冷，且不斷干擾試務進行，大考中心在無可奈何下決議，在歷史科結束後，緊急啟用備用試場，42名考生移至其他試場。大考中心劉孟奇更罕見動怒說，「再多一些這樣的家長，恐怕試務就要癱瘓！」

北區一考場昨天出現冷氣故障，試務人員依照SOP規則應變後，保持試場通風，未影響考生考試，不加分也不延長考試時間，於第3節考英文前已修復。不過大考中心卻接獲家長抱怨，為何不開氣窗、僅開電扇。今天更以冷氣不冷為由，不斷致電試務中心、向試務辦公室強烈反映，試務人員考量手邊重要試務受到延宕，為避免再受干擾，只好妥協換考場。

「整件事真是到達太誇張的地步！」劉孟奇說，有2名家長強烈反映冷氣不夠冷，又不斷打到試務中心反映，不聽監試人員說明，硬是要換考場。考生離開教室後，試務人員於上午11點多到空教室測量，發現根本僅19度，不解為何家長反映太熱，更強調「考生不能因異於常人的溫度，就影響其他人」。

劉孟奇表示，他能理解家長照顧孩子的心情，但「別人的小孩也是小孩」，應有相同的應試權益，換考場恐讓其他考生必須重新適應，也引起不小抱怨。昨天家長抱怨為何不開氣窗，但根據試務人員專業判斷，在考量室內仍有冷氣餘冷的情況下，開電風扇比較有利。

劉孟奇說，考生今天考完歷史科後，試務人員隨即到教室測試溫度，在靠近冷氣出風口處測得溫度為19.4度，11點12分時再測也僅17.2度，讓人相當傻眼，他認為家長反映冷氣不冷已經到了誇大的地步，希望少數家長要保持理性。該考區還有其他要務須處理，就因為這2個家長，不斷打電話到試務中心，搞得雞犬不寧，導致原本要處理的事必須延宕。

他也坦言，大考中心每年跟學校借考場都很不容易，這件事恐造成困擾，讓學校以後不敢出借。該名家長若不相信監試人員的判斷，也不能造成別人的干擾，甚至變本加厲要求加分補償，簡章中均有載明冷氣屬服務性質措施，考量全體考生權益，溫度只能介於26到28度，這些都是大考中心耳提面命、再三提醒的事情，卻因2位家長造成試務被癱瘓近1小時，深感遺憾。

此外，北部分區另一試場今天上午舉行第一節考試時，也發生2台冷氣故障，試務人員開窗及開電扇應變，並趁下課時間修理，但因不易修復，因此啟用預備教室，考地理科預備鈴響前，試務人員引導考生前往新試場，並有試務人員留在原教室等考生，直到考試開始20分鐘後才離開。

大考中心主任劉孟奇手持試務人員實測結果，空教室溫度不到20度。記者吳佩旻／攝影
大考中心主任劉孟奇手持試務人員實測結果，空教室溫度不到20度。記者吳佩旻／攝影
分享

指考大考中心

相關新聞

持續更新／107年大學指考各科試題與解答

2018-07-03 11:30

107年大學指考地理科試題與解答(含非選)

2018-07-03 13:44

指考地理／聚焦全球視野世界 南海主權、貧窮線皆入題

2018-07-03 13:12

指考19日寄成績單 熱門校系落點補教搶先估

2018-07-03 12:32

107年大學指考國文科詳解

2018-07-03 13:29

指考歷史／要讀史家心靈 此史記非彼史記

2018-07-03 15:04

指考地理／提早交卷多 考生：爽！都考基本題

2018-07-03 12:49

指考地理／考生：難度偏易圖表題多 恐攻入題

2018-07-03 12:26

指考第二天違規99件 其中逾3成未帶有效證件

2018-07-03 12:03

107年大學指考歷史科試題與解答(含非選)

2018-07-03 11:39

指考歷史／巴黎地標易名入題生活化 師：令人驚艷

2018-07-03 11:29

指考歷史／補教師：分數呈兩極 抱佛腳考生會很挫折

2018-07-03 11:27

指考歷史／非選考出文言文 延續去年出現考證題

2018-07-03 11:14

指考歷史／用文言考歷史 非選題有些難度

2018-07-03 10:52

指考歷史／選擇題簡單 北韓金氏王朝入題

2018-07-03 10:40

指考歷史／考生：比歷屆簡單 非選出現非洲史

2018-07-03 10:24

大學指考最後一天 考歷史地理公民與社會

2018-07-03 08:25

指考╱英文中偏難 考生有如平地爬到高山

2018-07-03 00:54

指考╱數乙藏陷阱 難易度評價兩極

2018-07-03 00:50

指考╱國文近10年最難 文字量好大

2018-07-03 00:46

首例！ 同名同姓坐錯位遭扣分

2018-07-03 00:45

指考物理太難 電資學院大一生：要甄選物理專家？

2018-07-02 23:45

大雨狂炸 屏東指考缺考人數翻倍

2018-07-02 22:58

影／補教：指考數甲平易近人 但可能「卡」在這兩題

2018-07-02 19:38

指考數甲／非選題環環相扣 師：一步錯步步錯

2018-07-02 19:26

107年大學指考數甲科難題詳解

2018-07-02 18:47

107年大學指考數甲科試題與解答(含非選)

2018-07-02 18:45

指考數甲／中一中考生：多選很難！寫不完、超趕

2018-07-02 18:19

影／指考英文 補教師：有做「極限運動」的感覺

2018-07-02 17:26

指考遇到下大雨 彰化試場漏水確定換考場

2018-07-02 17:08

指考英文／試題取材多元 法國大革命、科普文章入題

2018-07-02 17:01

107年大學指考英文科試題與解答

2018-07-02 16:44

指考英文／考生：考題生活化不刁難

2018-07-02 16:14

指考英文／選擇難易適中 作文「老人服務」好發揮

2018-07-02 16:05

指考英文／翻譯結合環保議題 規畫社區活動寫成作文

2018-07-02 15:56

指考英文／有考生認好發揮 但也有考生認太難

2018-07-02 15:41

指考國文／考生：好險沒看書 準備根本沒用

2018-07-02 15:16

影／指考國文近10年最難 「在精神意志上受極大挑戰」

2018-07-02 14:59

指考國文／新穎考題藏社會趨勢 師：考生可能嚇到卡住

2018-07-02 14:30
看更多

熱門文章

指考國文／考生：好險沒看書 準備根本沒用

2018-07-02 15:16

107年大學指考英文科試題與解答

2018-07-02 16:44

史無前例！宜蘭校長遴選被揪出重大瑕疵 遴選無效重辦

2018-07-02 15:59

107年大學指考數甲科試題與解答(含非選)

2018-07-02 18:45

持續更新／107年大學指考各科試題與解答

2018-07-03 11:30

指考英文／有考生認好發揮 但也有考生認太難

2018-07-02 15:41

107年大學指考歷史科試題與解答(含非選)

2018-07-03 11:39

指考數甲／中一中考生：多選很難！寫不完、超趕

2018-07-02 18:19

影／指考英文 補教師：有做「極限運動」的感覺

2018-07-02 17:26

影／補教：指考數甲平易近人 但可能「卡」在這兩題

2018-07-02 19:38

翹課無妨只要去考試就及格 他爆料大學任教父親是佛系老師

2018-07-03 11:39

107年大學指考數甲科難題詳解

2018-07-02 18:47

指考數甲／非選題環環相扣 師：一步錯步步錯

2018-07-02 19:26

不受「卡管」影響 台大仍拿下台灣最佳大學冠軍

2018-07-02 18:33

指考物理太難 電資學院大一生：要甄選物理專家？

2018-07-02 23:45

指考英文／試題取材多元 法國大革命、科普文章入題

2018-07-02 17:01

指考歷史／補教師：分數呈兩極 抱佛腳考生會很挫折

2018-07-03 11:27

大學指考最後一天 考歷史地理公民與社會

2018-07-03 08:25

指考英文／選擇難易適中 作文「老人服務」好發揮

2018-07-02 16:05

指考19日寄成績單 熱門校系落點補教搶先估

2018-07-03 12:32

指考英文／翻譯結合環保議題 規畫社區活動寫成作文

2018-07-02 15:56

跟有錢的朋友吃飯好辛苦，我只是一介草民！

2018-07-02 21:48

擔心重考兒壓力大 爸媽半夜探視留下洋蔥味紙條

2018-07-03 13:06

107年大學指考地理科試題與解答(含非選)

2018-07-03 13:44

指考英文／考生：考題生活化不刁難

2018-07-02 16:14

指考歷史／考生：比歷屆簡單 非選出現非洲史

2018-07-03 10:24

指考地理／提早交卷多 考生：爽！都考基本題

2018-07-03 12:49

新竹世界高中裁員18位教職員 教師：根本無效且違法

2018-07-03 13:04

指考遇到下大雨 彰化試場漏水確定換考場

2018-07-02 17:08

少子化國中紛減班 這3校卻逆勢增班

2018-07-02 23:11

指考自然組結束 考生開懷大笑

2018-07-02 18:30

指考歷史／用文言考歷史 非選題有些難度

2018-07-03 10:52

義守大學今年再度擠入亞太地區最佳大學排行榜

2018-07-03 08:07

指考歷史／巴黎地標易名入題生活化 師：令人驚艷

2018-07-03 11:29

指考歷史／非選考出文言文 延續去年出現考證題

2018-07-03 11:14

台灣最佳大學排行 台大奪冠 清大榜眼

2018-07-03 00:11

指考地理／考生：難度偏易圖表題多 恐攻入題

2018-07-03 12:26

指考歷史／選擇題簡單 北韓金氏王朝入題

2018-07-03 10:40

憂心人才外流 各校校長籲鬆綁學費

2018-07-02 19:33

影／院士會議 王德威朗誦管中閔詩作：他是資深文青

2018-07-03 10:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top