影／家長嫌空調不夠冷換教室 大考中心實測17度超傻眼

2018-07-03 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



今年大學指考部分地區氣候炎熱，北部某試場昨天有一間教室上午發生冷氣機故障，下午修復後，今天正常運作，但仍有家長反映冷氣不夠冷，且不斷干擾試務進行，大考中心在無可奈何下決議，在歷史科結束後，緊急啟用備用試場，42名考生移至其他試場。大考中心劉孟奇更罕見動怒說，「再多一些這樣的家長，恐怕試務就要癱瘓！」

北區一考場昨天出現冷氣故障，試務人員依照SOP規則應變後，保持試場通風，未影響考生考試，不加分也不延長考試時間，於第3節考英文前已修復。不過大考中心卻接獲家長抱怨，為何不開氣窗、僅開電扇。今天更以冷氣不冷為由，不斷致電試務中心、向試務辦公室強烈反映，試務人員考量手邊重要試務受到延宕，為避免再受干擾，只好妥協換考場。

「整件事真是到達太誇張的地步！」劉孟奇說，有2名家長強烈反映冷氣不夠冷，又不斷打到試務中心反映，不聽監試人員說明，硬是要換考場。考生離開教室後，試務人員於上午11點多到空教室測量，發現根本僅19度，不解為何家長反映太熱，更強調「考生不能因異於常人的溫度，就影響其他人」。

劉孟奇表示，他能理解家長照顧孩子的心情，但「別人的小孩也是小孩」，應有相同的應試權益，換考場恐讓其他考生必須重新適應，也引起不小抱怨。昨天家長抱怨為何不開氣窗，但根據試務人員專業判斷，在考量室內仍有冷氣餘冷的情況下，開電風扇比較有利。

劉孟奇說，考生今天考完歷史科後，試務人員隨即到教室測試溫度，在靠近冷氣出風口處測得溫度為19.4度，11點12分時再測也僅17.2度，讓人相當傻眼，他認為家長反映冷氣不冷已經到了誇大的地步，希望少數家長要保持理性。該考區還有其他要務須處理，就因為這2個家長，不斷打電話到試務中心，搞得雞犬不寧，導致原本要處理的事必須延宕。

他也坦言，大考中心每年跟學校借考場都很不容易，這件事恐造成困擾，讓學校以後不敢出借。該名家長若不相信監試人員的判斷，也不能造成別人的干擾，甚至變本加厲要求加分補償，簡章中均有載明冷氣屬服務性質措施，考量全體考生權益，溫度只能介於26到28度，這些都是大考中心耳提面命、再三提醒的事情，卻因2位家長造成試務被癱瘓近1小時，深感遺憾。