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指考歷史／巴黎地標易名入題生活化 師：令人驚艷

2018-07-03 11:29聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

大學指考社會組考科今天登場，上午考完歷史。記者林澔一／攝影
大學指考社會組考科今天登場，上午考完歷史。記者林澔一／攝影
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大學指考社會組考科今天登場，上午考完歷史，台北市高中歷史科教師群分析試題表示，今年資料判讀考題占一定比例，但也出現不少記憶性試題，提醒考生除強化邏輯思考能力外，也要熟悉教科書內容。部分考題命題方式令人驚豔，例如一題單選題敘述著名廣場的地標名稱改變，要考生去推論地標易名的順序，讓歷史變得很生活化。

北一女中教師陳惠珠、建國中學教師莊德仁、中山女中教師邱永春分析試題表示，今年試題難易適中，比去年稍難，預估五標不會有太大變化。此外，今年圖表題只有3題比去年少，政治軍事及社會經濟比例明顯較高，可見考題越來越重視史實脈絡，史學方法考題也逐年增加，呈現重視理解、減少記憶題型的命題趨勢。

其中，今年較新穎的考題如單選第31題，題幹敘述巴黎市中心廣場因受到政治變動影響，從18世紀到19世紀數度易名要，考生去推論地標易名的順序，連老師也感到驚艷。陳惠珠說，這類考題讓考生知道改地標也是一種歷史，歷史就存在於生活中。至於部分試題出現文言文，是否較不利自然組考生？她認為，只要考生具備基本的閱讀理解能力，不會有文理組考生的差別。

高中教師也質疑，單選第37題要考生選出「哪些是中共參加韓戰的合理敘述」，提問不太恰當，且選項沒有緊扣題幹敘述，其中有些選項包括（E）志願軍雖多卻不能致勝，在於武器上與美軍有落差等，頗具時事趣味性，但考生可能會因為問句設計得不夠精煉，不清楚要問什麼，導致判斷錯誤。

考題指考歷史科

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