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指考數甲／非選題環環相扣 師：一步錯步步錯

2018-07-02 19:26聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

大學指考第二天最後一科數學甲考試結束，自然組考生能放鬆休息。台北市高中數學科教師群分析試題表示，相較上午的數乙，數甲題幹文字敘述較簡短，容易一眼看出要考什麼觀念，但多選偏難，作答時間長，非選部分許多小題之間環環相扣，考生若稍不謹慎，恐怕「一步錯、步步錯」，頓失整個大題分數。

麗山高中教師黃靜寧、中正高中教師林榮福、成功高中教師劉國莉表示，今年數甲出題特殊，罕見送分送的這麼徹底，整體試題由易到難，前面單選3題內容很容易，有助於穩定考生心情，不過後面的多選5題就稍複雜，學生作答時間會被拉長。整份試卷作答時間不算多，就連中上程度的考生，也差不多只能在時間內答完題。

至於非選題分為兩大題，每大題又分為4小題，其中第二大題的第2小題只配給2分，卻要耗費不少時間計算，恐不敷成本，但若沒做出來，後面的第3、4小題又無法作答，可說是「由不得任何一點疏忽」。非選第一題也是相同情況，第3小題及第4小題，都必仰賴前面的結論才能作答。

黃靜寧認為，今年的多選題偏難，數學觀念若較不清楚的學生，猜題機率頗高。整份試題鑑別度高，學生學習必須將數學觀念學得非常透徹，才有機會能得高分。

以往非選題也會有環環相扣的題型，但不會像這次題目設計，讓數字之間有緊密關聯，直接影響後續作答的正確性。此外，非選第二大題的第2小題，明明問的是3個數值，卻只配給2分，不知道到時閱卷老師會如何給分，建議往後題型還是要配到3分較為妥當。

整體來說，今年指考數甲考題雖然沒有過度刁鑽，但每題都必須仔細作答，考生沒有充裕時間回頭檢查，預估五標分數應會下降。

大學指考第二天最後一科數學甲考試結束，自然組考生能暫時放鬆休息。記者鄭超文／攝影
大學指考第二天最後一科數學甲考試結束，自然組考生能暫時放鬆休息。記者鄭超文／攝影
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