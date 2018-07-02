影／指考國文近10年最難 「在精神意志上受極大挑戰」

2018-07-02 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



大學指考第二天第二科考國文，今年國文科首度不考作文等非選擇題，全卷都是選擇題。台北市補教協會國文教師潘華表示，今年出現大量的閱讀題型，考生需要經過大腦轉換的動作，需要仔細閱讀理解、思考轉折和邏輯判斷，需要耗費很多時間，這應是近10年最難的一次，學生很有可能會寫不完。去年頂標是67分，今年預估頂標會大降7分。

潘華表示，今年指考國文科，42個測驗題中，閱讀文意理解占了28題，題組占了大多數，且取材文章的長度很長，考驗學生閱讀長文的耐性。他說，現在的學生習慣讀LINE的短文或符號、圖形，或是新聞報導偏於「直接」的文字，寫這份考卷時，「在精神意志上受到極大挑戰」。

另外，潘華指出，今年題目的量非常多，連老師都要再三閱讀，對同學來說挑戰難度更大。程度頂尖的學生會做得很過癮，但是，中上程度的學生可能都會被拉下來，後段學生可能會失去答題的耐性。

補教師估：頂標降7分

補教預估今年國文頂標60分，比去年大降7分，前標53分，比去年更是少了9分之多。今年均標47分，後標39分，底標30分。潘華表示，目前預估的五標分數，是根據程度好的學生的平均狀況來抓，實際分數可能會更低。

潘華指出，今年有些突破的題型，例如把統計圖表放在題目中，這是過去沒有出現過的現象。但其實作答時，回到文字本身理解比較重要，圖形判別不是重點。