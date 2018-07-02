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影／指考國文近10年最難 「在精神意志上受極大挑戰」

2018-07-02 14:59聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

大學指考第二天第二科考國文，今年國文科首度不考作文等非選擇題，全卷都是選擇題。台北市補教協會國文教師潘華表示，今年出現大量的閱讀題型，考生需要經過大腦轉換的動作，需要仔細閱讀理解、思考轉折和邏輯判斷，需要耗費很多時間，這應是近10年最難的一次，學生很有可能會寫不完。去年頂標是67分，今年預估頂標會大降7分。

潘華表示，今年指考國文科，42個測驗題中，閱讀文意理解占了28題，題組占了大多數，且取材文章的長度很長，考驗學生閱讀長文的耐性。他說，現在的學生習慣讀LINE的短文或符號、圖形，或是新聞報導偏於「直接」的文字，寫這份考卷時，「在精神意志上受到極大挑戰」。

另外，潘華指出，今年題目的量非常多，連老師都要再三閱讀，對同學來說挑戰難度更大。程度頂尖的學生會做得很過癮，但是，中上程度的學生可能都會被拉下來，後段學生可能會失去答題的耐性。

補教師估：頂標降7分

補教預估今年國文頂標60分，比去年大降7分，前標53分，比去年更是少了9分之多。今年均標47分，後標39分，底標30分。潘華表示，目前預估的五標分數，是根據程度好的學生的平均狀況來抓，實際分數可能會更低。

潘華指出，今年有些突破的題型，例如把統計圖表放在題目中，這是過去沒有出現過的現象。但其實作答時，回到文字本身理解比較重要，圖形判別不是重點。

今年還有一個特色是「把白話和文言兩個文本出現在一個題組中」。潘華說，第13-15題，和第18-19題，都是取材一個白話和一個文言的文本，歸類屬於綜合型閱讀；第23-25題，則是把科普文字跟詩經結合，但考生作答時，必須不斷轉換閱讀訊息，考驗學生的耐性，連老師們都必須前後反覆閱讀對照，只要一閃神，前面讀過的東西就忘了。

大學指考今天進行第2天的共同科目，全部約5萬多名考生一起應考，陪考的親友拿出手搖...
大學指考今天進行第2天的共同科目，全部約5萬多名考生一起應考，陪考的親友拿出手搖雙扇讓考生能稍解悶熱。 記者鄭超文／攝影
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指考國文

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