大學指考第2天考國英數 5萬名考生登場

2018-07-02 08:33 中央社 台北2日電



107學年度大學指考，有家長在旁搧風替考生消暑。聯合報系記者鄭清元／攝影 分享 facebook 今天是大學指考第2天，考科為數學乙、國文、英文、數學甲，共約5萬名考生將應試，大考中心表示，今年指考國文科不再考非選擇題，改為全卷選擇題。

大學入學考試中心主辦的107學年度指定科目考試於7月1日至7月3日舉行，指考共10科，考生可自由選考，今天第2天上午考數學乙、國文，下午考英文、數學甲，數乙約3.8萬人選考，國文和英文都約5萬人選考，數甲約2.4萬人選考。

大考中心指出，107學年度起，指考取消製發准考證，改寄考試通知，考生應試時務必攜帶有效證件正本（身分證、附照片健保卡、居留證、護照、駕照之一），避免因違規而被扣分，為利於查找試場，仍建議考生於考試當日攜帶考試通知。

根據大學招生委員會聯合會決議，107學年度起，國語文寫作能力測驗正式獨立施測，因此今年指考國文科不再考非選擇題，改為全卷選擇題。

大考中心表示，昨天有考生將計算機帶入試場並使用，根據試場規則，可能扣該科全部成績，因此再次提醒考生，入場後除了必用文具外，所有物品應放置臨時置物區，就座後應先確認抽屜中、桌椅下或座位旁均無非考試必需用品，若考試開始鈴響後才發現，可能視情節輕重被扣不同分數。