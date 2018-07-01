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大學指考生物科有難度 考題靈活考觀念與推論

2018-07-01 19:31聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

大學指考今天第三節考生物科，明道中學生物科總召王姍佩‭老師說，整體看來，考題有難度且靈活，考試趨勢有符合108課綱，素養導向跟探究與實作的導向。

王姍佩說，今年試題出得不錯，難度夠且有圖表判斷，又結合生物醫學內容及生態應用。

考生認為，單選題多為基礎題目，要拿分不難。但接下來的多選題難度增高，且圖表判斷需要觀念清楚丶思考、靈活推論。

大學指考第一天，生物科有難度且靈活。記者陳秋雲／攝影
大學指考第一天，生物科有難度且靈活。記者陳秋雲／攝影
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