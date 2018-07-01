圖表題不再黑漆漆！ 今年指考改用高解析度雷射印刷

2018-07-01 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



往年大考常見考生反映圖表題不清楚，影響作答。大考中心今年指考首度嘗試改以雷射科技印刷，運用在生物科考題。記者吳佩旻／翻攝 分享 facebook 往年大考常見考生反映圖表題不清楚，影響作答。大考中心今年指考首度嘗試改以雷射科技印刷，運用在生物科考題，大考中心主任劉孟奇表示，以往生物科頁數多為8頁，今年加入較多圖表，以輔助考生作答，將試題本擴大到11頁，希望以真實的圖表來取代文字敘述，讓考生更能理解題意，實際進入科學探究的精神。

劉孟奇說，試題本採黑白印刷，以往有些圖片較難辨別，高中教師反映看不清楚，今年在生物試題第1頁及第10頁，特地採用高解析度雷射灰階印刷，能夠清楚呈現出濃與淡，包括單選第7題植物的葉片構造、第8題心臟切面圖、非選第2題腎臟剖面圖，以及非選第3題的雌鼠生殖器官切片顯微攝影圖等。

他也說，曾考慮改用彩色印刷，但經過諮詢專家後，發現用彩色印刷恐會有考生應試公平問題，因為色盲分為雙色及三色色盲，有些考生可能區分不出某些細節，因此決定仍維持黑白印刷。這類印刷比往年複雜許多，包括印刷速度是原本的0.4倍，需要運用2種印刷術，還要有專業師傅在旁監督。他也笑稱，「為了這次嘗試的突破，闈內人員要多被『關』一天」。

劉孟奇說，今年生物考題出現大量圖表，就是為了符合新課綱的素養精神，希望透過圖表呈現真實的情況，也因此往年試題頁數多在8頁，今年放大到11頁，主因是把一些圖放入，讓考生在作答時更好理解，否則自然考題光靠文字敘述，實在很難讓考生真正進入科學探究精神。

不過台北市高中生物科教師群認為，今年非選第3題仍不太清楚，可能會造成考生判斷困難。建國高中教師劉玉山表示，這題圖表不夠清楚，之後會建議大考中心，盡量勿選用這類考題，但這題不算太難，考生應還是能順利作答。