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大學指考首日結束快來對答案！生物題幹長內容廣好難

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107年大學指考生物科試題與解答(含非選)

2018-07-01 17:54聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

107年大學指考生物科試題與參考解答(含非選)，由台北市補習教育事業協會提供。大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考數乙、國文、英文、數甲；第三日考歷史、地理、公民，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準

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