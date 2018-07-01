指考生物／高中師：題幹長近3年最難 應用考題增加

2018-07-01 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



107學年度大學指考1日登場，首日考物理、化學、生物，大考中心提醒，指考已取消製發准考證，考生應試時務必攜帶有效證件正本，避免因違規而被扣分。 中央社 分享 facebook 大學指考首日最後一科生物科結束，台北市高中生物科教師群分析試題表示，今年題幹偏長且涵蓋的知識量多，難度偏高，閱讀能力較弱的考生，做答壓力很大，尤以閱讀測驗難度最高。整體而言，今年生物是近3年最難，考題均比前2年稍難，預估均標會下降1、2分，頂標、前標等則影響不大。

生物試題包括單選20題、多選15題、閱讀測驗三大題共8題、實驗題5題、非選題四大題，實驗題仍獨立成一大題，共占10分，考生必須實際操作並細心觀察才能作答。今年試題命題特色偏重理解與應用，圖表題多，部分題型如選擇第5、14、22、23題和閱讀題第37、41、42題可鑑別出考生的歸納、分析和判圖等素養能力。

建國高中教師劉玉山、周麗芬、魏宏仁分析試題後表示，去年指考生物科圖表題就有變多的趨勢，跨章節題目有3題，學生必須要有統整及組織能力才有優勢，試題內容包括的生物學概念相當多元，各章節都有考出，多出自高三選修生物，其中以選修生物第11章考最多，基礎生物占比則較往年下降。

今年題數與去年相同，偏向閱讀理解及實際應用，也考出生活化議題，包括單選第9、34題，包括椿象對農業的危害，以及台灣香米為溫帶日本品種與台灣台梗品種雜交後育成，測驗考生對遺傳及基因概念是否夠清楚。此外，細胞、能量及植物營養與運輸較往年考得少。

劉玉山表示，今年最大變化是應用生物學考題增加，往年這類考題只會出現1題，今年一次考出4題，涵蓋了生物與農業的關係，包括第9題考出椿象的病蟲害防治，以及第11題，如何製作泡菜、果凍，以及多選第21題及34題等。

周麗芬說，第48題屬於實驗的延伸探討活動，不適合列入考題，大多數學校都已沒做青蛙解剖實驗，原因在於目前社會方為朝向減少動物犧牲，以及考量學生的心理結構差異，學校可讓學生選擇性決定是否進行實驗，因此這類題目考出時，就容易淪為記憶型考題，較不符合課綱精神。

劉玉山也說，從105、106學年度起指考生物科就有變難的趨勢，今年考題又比前2年稍難。這三年的考題比往年難很多，對考生來說做答不容易。其中105學年考題，更被指是近6年來最難。他預估，今年均標大致會下降1、2分，至於其他等級應影響不大，也不好預估。