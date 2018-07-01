指考生物／考生：閱讀很長 但答案藏在題目裡

2018-07-01 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



指考登場，因人數少豐原高中體育館開冷氣，考生還穿外套看書衝刺。記者陳秋雲／攝影 分享 facebook 指考第一天，上午考物理和化學，下午生物考科剛結束。今年生物考生反應「和歷屆差不多」，但閱讀很長，要花很多時間，「有點趕、有點寫不完」。不過，考生也說，答案就在題目裡，認真看題目就會找到答案。

新北市永平高中徐姓學生表示，今年題目一樣是單選、多選、閱讀測驗、非選，和去年才新增的實驗題組。今年的閱讀非常長，要花很多時間，認真看題目，不是直接就想到答案，答題起來「有點趕，有點寫不完」。

徐姓學生說，今年考題很多平常比較不會看到的科學實驗或節錄文章。但是觀念是課本學到的，只是延伸出來的實驗，觀念要顧好。他表示，答案在題目裡面，緊張就會看不到。