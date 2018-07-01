指考生物／考生：難易適中、直觀易答

2018-07-01 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



大學指考第三節生物科落幕，考生反應試題還算簡單，不過也考了不少生活常識，平時多閱讀涉獵課外報章雜誌就能過關。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 大學指考第三節生物科考題難易適中，高雄女中許姓考生表示，與歷屆試題相較，今年生物科題目簡單直觀，閱讀題只要抓關鍵字等重點就能答題，不會過於刁難；不過選擇題有不少考課本外的生活常識，平日須廣泛涉獵報章雜誌，作答時才不會一直停頓思考。

鳳山高中林同學說，生物科考題比起往年試題還算簡單，基本上有念就有分數，非選擇題有考到人體腎臟功能，只要針對題目所問敘述作答即可，並不難答題。