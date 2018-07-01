指考生物／光圖表題就占一半 中間偏難具鑑別度

2018-07-01 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



今年指考生物科圖表題多，占了整份試卷的一半。鄭清元／攝影 分享 facebook 大學指考首日今天最後一科考生物，大考中心闈內高中教師分析試題表示，今年試題多元豐富，圖表題有30題，占整份試卷一半，大部分題目都需要深入思考方能解題，若閱讀速度較慢的考生，在作答時可能會稍感吃力。整體而言，試題屬於中間偏難，具有不錯的鑑別度。

闈內教師表示，今年圖表資訊占5成，比去年的27%明顯增加，並且著重測驗學生的理解能力，例如閱讀題第39、41題，內容描述科學家發現關於嗜中性白血球的新型免疫機制，先評測考生對於白血球觀念，以及對白血球胞外網狀物NETs的理解，最後再以實驗設計的形式，考驗學生對統計圖的資訊解讀及推論能力。

大考中心主任劉孟奇表示，闈內教師認為，今年考題取材自現行課程教材，符合一綱多本的命題精神，並且將許多生活時事與科學研究新知融入試題設計，例如第9題考台灣農作物受到椿象的嚴重危害，探討病蟲害防治方式；第11題考生生物在食品加工的應用，包括常見的泡菜、果凍、優酪乳及豆腐乳等製程。

今年生物科試題共60題，包括單選20題、多選15題、閱讀題有三段文章共8題，實驗題共5小題，非選擇有4大題，共12小題。其中實驗題多出自課綱中的探討活動，例如第5題，藉由探討酵素最佳作用溫度的範圍，測驗考生是否具備合理設計實驗的能力。而第14、15題考出科學家對遺傳物質、性聯遺傳和抗生素等發現，顯示出科學理論與實驗兩者不可偏廢。

試考生表示，今年單選、實驗及非選題多取材自課本內容，但做了不少變化，考生需要推論思考，才能得到答案；多選題有些題組取材較特殊，需要由題目提供的短文線索做出推論；閱讀題材則面向廣泛，考出較新的研究成果，考生要從文中找到線索並整合分析，才能推導出答案。

試考生認為，整體而言今年生物科試題偏難，許多題目需要深入思考後才能作答，且閱讀及圖表分析量較大，考生除了要精熟課本內容之外，還需要思考分析速度快，才能在時間內做答完畢，整份試卷考驗學生是否能靈活運用所學，以及思考、整合、分析與判斷等能力。