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指考／物理閱讀理解偏難 全教會：學生恐看不懂寫不完

2018-07-01 14:18聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

全國教師工會總聯合會教師群分析今年指考考題，物理科試題閱讀理解偏難，學生恐看不懂...
全國教師工會總聯合會教師群分析今年指考考題，物理科試題閱讀理解偏難，學生恐看不懂也寫不完；化學科則平易近人，沒有往年長篇大論的題目。圖／全教會提供
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大學指考今起一連3天登場，目前考完物理及化學科，全國教師工會總聯合會教師群分析考題指出，今年物理科試題閱讀理解偏難，學生恐看不懂也寫不完。至於化學科則平易近人，題目敘述清楚明瞭，沒有往年長篇大論的題目。此外，包括凝固點下降、酸鹼滴定、氧化還原滴定、溶度積測定等皆為課本實驗，有親自做實驗的學生，能拿到不錯的分數。

全教會表示，整體物理科試題閱讀理解與物理概念均偏難。雖然計算量較少，但考生需要極大耐心理解題意，且物理概念與閱讀能力需要非常熟練，才能得到好成績。其中第10題涉及舊教材中「光圈」的概念，學生在新課綱未涉獵相關知識。第4題「達熱平衡」的對象也交代不清，答案有爭議。

至於非選題部分也有疑義，包括第一題第3小題的題意不清，令人費解。非選題第二題，涉及課外知識「電偶極矩」的概念，考生要在短時間閱讀理解題意，難度很高。

化學科部分，教師群認為今年命題較去年平易近人，命題範圍集中在基礎化學三與選修化學、聚合物完全沒有命題，題目敘述清楚明瞭，沒有往年長篇大論的題目。實驗包括凝固點下降、酸鹼滴定、氧化還原滴定、溶度積測定皆為課本實驗，有親自做實驗的學生，可以拿到不錯的分數。跨章節的考題偏多，惟時事題偏少。

其中第24題，測驗考生做麵包的膨鬆劑小蘇打與碳酸氫胺加熱後的劑量判斷，是非常生活化的推理試題。第16到17題則以公園內的湖水死魚議題，要求學生判斷水質優養化、勒沙特列原理等現象，這類試題結合環境教育學習化學，是不錯的命題方式，預估今年頂標、高標應比去年提高。

考題指考物理科

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