指考化學／考生：難易適中 選擇題很「溫柔」

2018-07-01 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



大學指考上午考物理、化學，考生普遍反應物理非選擇題偏難、化學與去年相比則很「溫柔」。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 指考今天第一天，考生普遍認為，與去年化學考題相較，今年考題相對簡單，高師大考場的立志中學考生林宏遠形容，化學選擇題很「溫柔」，多選題只有1題計算，非選題還提供反應式，如果觀念清楚，大都能順利作答。

高雄中學毛姓考生表示，因為去年化學科題目太難，今年大家都嚴陣以待準備，所幸考題難易度適中，非選擇題有1大題花了整頁篇幅敘述，但如能耐心看完題目，也能順利作答。

高雄三考區中山高中試場的新莊高中考生黃冠閎說，包括選擇題的錯合物、非選擇題的反應速率等題目，都是課本內容，答題時相當順手。